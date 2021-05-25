وفد روسي لمراقبة الانتخابات الرئاسية السورية

الوكيل الإخباري- يتوجه وفد روسي إلى سوريا عشية الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في 26 أيار الجاري، لمراقبة العملية الانتخابية، وفق ما أعلن مبعوث وزارة الخارجية الروسية للمهام الخاصة، فلاديمير تشوروف.



ونقلت وكالة ”سبوتنيك“ الروسية للأنباء، الثلاثاء، عن تشوروف قوله إن ”المراقبين سيتوجهون إلى سوريا قبيل انطلاق عملية التصويت، وسيحضرون النتائج الأولية لفرز الأصوات“.



وأضاف المبعوث الدبلوماسي أن ”مجلس الشعب السوري وجه دعوة إلى غرفتي البرلمان الروسي، وهما مجلس الاتحاد ومجلس الدوما، وسيتم تعيين أعضاء الوفد العام من قبل اللجان المعنية“.

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المصدر: إرم