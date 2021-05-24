الإثنين 24-05-2021
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الإثنين، 24-05-2021 01:04 م

لافروف يكشف عن نصائح روسية لتركيا

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الوكيل الإخباري- كشف وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف أن موسكو تحث أنقرة على الكف عن تغذية المشاعر العدوانية لأوكرانيا، محذرة من مغبة تشجيع أي "مبادرات" تصدر عن كييف حول شبه جزيرة القرم.

وقال لافروف في حديث مع صحيفة "أرغومينتي إي فاكتي" نشر اليوم الاثنين: "فيما يتعلق بالشؤون الأوكرانية، فإننا نوصي زملائنا الأتراك بشدة وعلى جميع المستويات، بتحليل الوضع بعناية والتوقف عن تغذية المشاعر العدوانية في كييف".

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وأضاف: "نحن واضحون جدا بشأن فكرة أن تشجيع المبادرات العدوانية الأوكرانية حول شبه جزيرة القرم يرقى إلى تتطاول على وحدة أراضي روسيا".

وشدد لافروف على أن روسيا تتوقع أن يتم "تعديل الخط التركي لجهة مراعاة المخاوف المشروعة" لموسكو.

في 10 أبريل، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه في محادثاته مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في اسطنبول، أكد عدم اعتراف أنقرة بـ"ضم شبه جزيرة القرم" ودعمها مبادرة "منصة القرم"، التي "تهدف إلى التقريب بين مواقف المجتمع الدولي من موضوع القرم".

مع ذلك، أشار لافروف إلى أن الاختلافات بشأن بعض الملفات الدولية لا يمنع موسكو وأنقرة من إجراء حوار سياسي مكثف وتطوير التعاون.

وقال: "من دون التقليل من الخلافات القائمة، فإننا سنواصل الاسترشاد في تطوير التعاون مع تركيا، بالرؤية الاستراتيجية التي تستجيب لمصالحنا المشتركة" مما "يلبي تطلعات الشعبين الروسي والتركي".

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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