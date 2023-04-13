الخميس 13-04-2023
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ولي العهد السعودي يطلق أربع مناطق اقتصادية خاصة أمام المستثمرين

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الخميس، 13-04-2023 11:31 م

ولي العهد السعودي يطلق أربع مناطق اقتصادية خاصة أمام المستثمرين

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الوكيل الاخباري - أعلن ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، عن إطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة، في خطوة تعكس الحرص على تطوير وتنويع الاقتصاد السعودي وتحسين البيئة الاستثمارية.

وأكّد ولي العهد السعودي، أن المناطق الاقتصادية الخاصة ستفتح آفاقاً جديدة للتنمية، معتمدة على المزايا التنافسية لكل منطقة لدعم القطاعات الحيوية والواعدة، ومنها اللوجستية والصناعية والتقنية وغيرها من القطاعات ذات الأولوية للمملكة، حيث تتميز المناطق الاقتصادية الخاصة الجديدة بمواقع استراتيجية في الرياض وجازان ورأس الخير ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية شمال مدينة جدة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية اليوم الخميس .

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