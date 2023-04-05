الأربعاء 05-04-2023
الوكيل الاخباري

لقاء بين وزيري خارجية السعودية وإيران في بكين

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الأربعاء، 05-04-2023 01:26 ص

لقاء بين وزيري خارجية السعودية وإيران في بكين

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الوكيل الاخباري - كشفت مصادر لصحيفة "الشرق الأوسط" أن وزيري الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان والإيراني حسين أمير عبد اللهيان، سيلتقيان في بكين، الخميس، لتفعيل مضمون اتفاق استئناف العلاقات الذي أعلن الشهر الماضي، وترتيب تبادل السفراء.

وأوضحت المصادر أن لقاء بكين سبقته 3 اتصالات بين وزير الخارجية السعودي ونظيره الإيراني، تضمنت الخطوات المقبلة لتنفيذ الاتفاق وإجراءات إعادة افتتاح البعثات وتفعيل الاتفاقيات السابقة.

ولفتت إلى أن اختيار الصين مكانا لعقد اللقاء بين وزيري الخارجية السعودي والإيراني "يأتي امتدادا لدور بكين الإيجابي في الوصول للاتفاق وتسهيل التواصل بين البلدين".

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