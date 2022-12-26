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الإثنين، 26-12-2022 10:58 ص

وول ستريت جورنال: الولايات المتحدة تكثف الغارات والعمليات ضد داعش في سوريا

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الوكيل الاخباري- قال ممثل عن القيادة العسكرية الأمريكية لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن الولايات المتحدة زادت عدد الغارات والعمليات ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا.

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وبحسب الصحيفة، فقد أعلن البنتاغون عن زيادة وتكثيف الغارات ضد داعش في سوريا، حيث نفذ حوالي 12 عملية جوية بالمروحيات، وقام بعمليات برية للقضاء على كبار ممثلي المسلحين واعتقالهم".

ووفقا لمسؤولين في القيادة المركزية الأمريكية، المسؤولين عن العمليات العسكرية الأمريكية في معظم أنحاء الشرق الأوسط، "في ديسمبر، نفذ الجيش الأمريكي ما لا يقل عن 10 عمليات وغارات ضد التنظيم"، لكن القيادة رفضت الإدلاء بتفاصيل عن غارات إضافية على الأراضي السورية.

في الوقت نفسه، يؤكد ممثلو الجيش الأمريكي أنه على الرغم من الخطر المتزايد من أعمال داعش  في المنطقة ، فإن إرهابيي التنظيم لا يشكلون تهديدا وشيكا للولايات المتحدة. إذ يوجد حاليا حوالي 1000 جندي أمريكي في سوريا.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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