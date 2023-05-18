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الخميس، 18-05-2023 09:18 ص

يونهاب: سيئول تحتجز هاربين من كوريا الشمالية بينهم أطفال

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الوكيل الإخباري- قالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، إن سيئول احتجزت مجموعة من الكوريين الشماليين عبروا الحدود البحرية على متن قارب صيد، بوقت سابق من مايو، بنية الهرب من بلادهم.

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ونقلت الوكالة عن مصادر قولها إن "كوريا الجنوبية احتجزت مجموعة من الكوريين الشماليين، من بينهم أطفال، عبروا الحدود البحرية بحكم الأمر الواقع بين الكوريتين على متن قارب صيد في وقت سابق من هذا الشهر"، مشيرة إلى أنهم "يخضعون للاستجواب من قبل الوكالات الحكومية ذات الصلة، بما في ذلك جهاز المخابرات الوطني، في قاعدة عسكرية في منطقة العاصمة سيئول".

ولفتت الوكالة إلى أن الكوريين الشماليين أعربوا عن نيتهم الهروب إلى كوريا الجنوبية.

وكانت السلطات العسكرية في كوريا الجنوبية عثرت على القارب أثناء اقترابه من خط الحدود الشمالي (NLL) في البحر الغربي ليل 6 مايو، وأرسلت قوات لاعتراضه بعد فترة وجيزة من إبحاره عبر الحدود البحرية.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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