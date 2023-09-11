12 زلزالا أرعب الملايين حول العالم خلال 25 عاما.. تفاصيل

الوكيل الإخباري- لا تزال فرق الإنقاذ والإغاثة في المغرب تكثف جهودها أملا في العثور على ناجين تحت ركام المباني المنهارة بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب في وقت متأخر، مساء الجمعة الماضي، متسببا في مقتل أكثر من 2100 شخص، بحسب أحدث إحصاء نشر أمس الأحد، مع توقعات بارتفاع عدد القتلى مع وصول رجال الإنقاذ إلى المناطق الجبلية النائية المتضررة بشدة.



وعلى مدار 25 عاما، شهدت عدة دول العديد من الزلازل، كان أكثرها دموية وفقا لأرشيف "أسوشييتد برس"، وبيانات الحكومات ، وهيئة المسح الجيولوجي الأميركية على النحو التالي:

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8 سبتمبر/أيلول 2023: في المغرب، قتل زلزال بقوة 6.8 درجات أكثر من 2122 شخصاً، وفقاً لحصيلة غير نهائية.



6 فبراير/شباط 2023: في تركيا وسوريا، قتل زلزال بقوة 7.8 درجات أكثر من 21600 شخص.



25 إبريل/نيسان 2015: في نيبال، قتل زلزال بقوة 7.8 درجات أكثر من 8800 شخص.



11 مارس/آذار 2011: زلزال بقوة 9.0 درجات قبالة الساحل الشمالي الشرقي لليابان يؤدي إلى حدوث تسونامي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 18400 شخص.



12 يناير/كانون الثاني 2010: في هايتي، قُتل أكثر من 100 ألف شخص بسبب زلزال بقوة 7.0 درجات. قدرت الحكومة عدد القتلى بنحو 316 ألفا، لكن حجم الدمار جعل من المستحيل إجراء إحصاء دقيق.



12 مايو/أيار 2008: ضرب زلزال بقوة 7.9 درجات شرق سيتشوان في الصين، ما أدى إلى مقتل أكثر من 87500 شخص.



27 مايو/أيار 2006: قُتل أكثر من 5700 شخص، عندما ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات جزيرة جاوة الإندونيسية.



8 أكتوبر/تشرين الأول 2005: زلزال بقوة 7.6 درجات يقتل أكثر من 80 ألف شخص في منطقة كشمير الباكستانية.



26 ديسمبر/كانون الأول 2004: زلزال بقوة 9.1 درجات في إندونيسيا يؤدي إلى حدوث تسونامي في المحيط الهندي، ما أسفر عن مقتل حوالي 230 ألف شخص في عشرات البلدان.



26 ديسمبر/كانون الأول 2003: ضرب زلزال بقوة 6.6 درجات جنوب شرق إيران، ما تسبب في مقتل أكثر من 20 ألف شخص.



26 يناير/كانون الثاني 2001: زلزال بقوة 7.6 درجات يضرب ولاية غوجارات في الهند، ما أسفر عن مقتل ما يصل إلى 20 ألف شخص.



17 أغسطس/آب 1999: زلزال بقوة 7.6 درجات يضرب مدينة إزميت في تركيا، ما أسفر عن مقتل حوالي 18 ألف شخص.

العربي الجديد