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الإثنين، 02-08-2021 11:01 ص

13 مدينة عربية تسجل أعلى درجات حرارة عالميا والكويت تهيمن على القائمة

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الوكيل الاخباري - اقتربت درجة الحرارة في 13 مدينة عربية، اليوم الاثنين، من 50 درجة مئوية.

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وحلت الكويت بـ 8 مدن وفقا لموقع "إلدورادو ويزر"، بين ترتيب 15 مدينة هي الأعلى في العالم.


فيما جاءت العراق في المركز الثاني بـ 4 مدن، وتلتها المملكة العربية السعودية وإيران والبرازيل كل منها بمدينة واحدة.


وفي ما يلي ترتيب المدن حسب درجة الحرارة حتى الساعة الثالثة صباحا بتوقيت غرينتش.


الجهراء (الكويت) 49.9 درجة
مطار الملك فهد بالدمام (السعودية) 49.8 درجة
الصليبية (الكويت) 49.8 درجة
كوليناس دو توكانتينز (البرازيل) 49.7 درجة
البصرة (العراق) 49 درجة
مطربة (الكويت) 48.9 درجة
العبدلي (الكويت) 48.6 درجة
مطار الكويت الدولي (الكويت) 48.6 درجة
الوفرة (الكويت) 48.5 درجة
مطار البصرة الدولي (العراق) 48.5 درجة
خانقين (العراق) 48.5 درجة
عبادان (إيران) 48.4 درجة
النواصيب (الكويت) 48.4 درجة
بدرة (العراق) 48.2 درجة
منطقة المزرعة التجريبية (الكويت) 48.2 درجة


 

 

المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

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