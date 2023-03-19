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الأحد، 19-03-2023 06:43 ص

14 قتيلاً على الأقل إثر زلزال في الإكوادور

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الوكيل الإخباري - قُتل 14 شخصًا على الأقلّ جرّاء زلزال ضرب الإكوادور، السبت، وشعر به سكّان البيرو، استنادًا إلى حصيلة رسميّة.

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وأفاد المعهد الأميركي لرصد الزلازل بأنّ الزلزال بلغت قوّته 6.8 درجات.
وقالت الرئاسة الإكوادوريّة عبر تويتر "هناك حتّى الآن 13 قتيلًا"، 11 في محافظة إل أورو واثنان في محافظة أزواي في جنوب غرب البلاد، فضلًا عن وجود مصابين لم تُحدّد عددهم.


وفي مدينة تومبيس البيروفيّة، على الحدود مع الإكوادور، لاقت طفلة تبلغ أربع سنوات حتفها جرّاء سقوط حجر على رأسها، وفق السلطات.


وقال ديفيد ألفارادو قريب الطفلة لوكالة فرانس برس "هناك حيث توجد بركة الدم كانت تلعب مع قريبة أخرى لي، وسقطت كتلة عليها".


وأدّى الزلزال أيضًا إلى سقوط جريح واحد على الأقلّ، وأسفر عن أضرار مادّية.
ووقع الزلزال الساعة 12:12 (17:12 ت غ)، وحُدّد مركزه في منطقة بالاو على عمق 44 كيلومترًا، حسب السلطات.

 

العربي الجديد


 




 

 


 

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