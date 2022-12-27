الثلاثاء 27-12-2022
الوكيل الاخباري

أبرزها القروض والاقساط .. تعرّف على المخاطر المالية التي تعرّض لها عملاء البنوك في الأردن

ارتفاع عدد قتلى العاصفة الثلجية في أمريكا إلى 57 شخصا

بدء تنفيذ مسح السكان والصحة الأسرية 2023 الاثنين المقبل

صرف مستحقات مالية للطلبة الحاصلين على قروض في هذه الجامعات - أسماء

استطلاع: 58% من الأمريكيين يعتقدون أن اقتصاد البلاد ازداد تدهورا في ظل إدارة بايدن

النفط عند أعلى مستوى في 3 أسابيع وبرنت يقفز فوق 84 دولار للبرميل

التربية تنشر أسئلة امتحان التربية الاسلامية لتكميلية التوجيهي

تفاصيل الجلسة المغلقة تحت القبة بين الحكومة والنواب

الصين تنجح في إطلاق قمر صناعي لاستشعار الأرض عن بعد

التعامل مع 1225 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 27-12-2022 01:12 م

الصين تنجح في إطلاق قمر صناعي لاستشعار الأرض عن بعد

VbZZX


الوكيل الاخباري- أطلقت الصين الثلاثاء 27 ديسمبر إلى مدار الأرض القمر الصناعي لاستشعار الأرض عن بعد من طراز Gaofen-11.

أفادت بذلك الإدارة الصينية لعلم الجو والفضاء والتقنيات التي قالت إن القمر الصناعي أطلق الساعة 15.37  بالتوقيت الصيني و(الساعة 10.37 بتوقيت موسكو) بواسطة صاروخ CZ-4B من مطار "تيوان" في شمال البلاد، وهو الصاروخ الـ457 من هذه الأسرة الصاروخية يُطلق إلى الفضاء.

اضافة اعلان

 

وحسب الإدارة الصينية المذكورة فإن القمر الصناعي Gaofen-11 سيستخدم  للمساهمة في تنفيذ أعمال مسح الأرض وتخطيط المدن والزراعة والإنذار بحلول الكوارث الطبيعية والتخفيف من عواقبها.

ويشار إلى أن Gaofen-11 يطلق للمرة الرابعة. وكانت الصين تطلق الأقمار الصناعية من هذا النوع خلال أعوام 2018، 2020، 2021.

يذكر أن الصين أطلقت عام 2021 نحو 55 قمرا صناعيا، ما يعتبر رقما قياسيا وطنيا وتقدمت على الولايات المتحدة في هذا المجال.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
63aaba554236041f481f5942

ارتفاع عدد قتلى العاصفة الثلجية في أمريكا إلى 57 شخصا

63aaae9542360465a113385e

استطلاع: 58% من الأمريكيين يعتقدون أن اقتصاد البلاد ازداد تدهورا في ظل إدارة بايدن

63aaaf604236042a14275c8f

بوتين يهدي زعماء رابطة الدول المستقلة تسع خواتم بمناسبة العام الجديد

emarat-news_2022-12-27_11-14-18_446914

ارتفاع ضحايا الأمطار الغزيرة في الفلبين إلى 13قتيلا

63aab2134236042d19047f14

اليابان تعرب عن استيائها من تصرفات جنود القواعد الأمريكية في أراضيها

63aab17042360442e40cdb4a

لافروف: العلاقات الطبيعية بين موسكو وواشنطن كان يمكن أن تعود بالفائدة على الجميع

أخبار متعلقة
63a007e64c59b7180349a520

الصين تسلم أول طائرة مطورة محليا إلى عميل خارجي

639f31424c59b776d6211b9b

خبراء صينيون يكشفون أهداف واشنطن من وراء الأزمة الأوكرانية

PLAAF_Xian_H-6M_Over_Changzhou

الصين ترسل عددا قياسيا من القاذفات إلى منطقة الدفاع التايوانية

4150269

الجيش الأميركي يختبر صاروخا فرط صوتي بنجاح

6396d9e942360459e624d7aa

منغوليا تقرر إجراء تحقيق دولي في قضية سرقة الفحم

573c7770c46188693e8b4582

واشنطن ترسل وفداً رفيعا إلى الصين لبث الدفء في العلاقات الثنائية