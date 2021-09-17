الجمعة 17-09-2021
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الجمعة، 17-09-2021 11:06 ص

24 ولاية أمريكية تهدد بايدن بإجراءات قانونية ضد فرض لقاح كورونا على الموظفين

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الوكيل الإخباري - كتب المدعون العامون في 24 ولاية أمريكية رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، هددوا فيها بالذهاب إلى المحكمة فيما يتعلق بفرض التطعيم ضد كورونا على الموظفين الفيدراليين والمتعاقدين الحكوميين.

وجاء في الرسالة: "سيدي الرئيس، لا يمثل تفويض التطعيم الخاص بك تهديدا للحرية الفردية فحسب، بل يمثل أيضا كارثة صحية عامة ستؤدي إلى تشريد العمال المعرضين للخطر، وتفاقم أزمة موظفي المستشفيات على مستوى البلاد، مع عواقب وخيمة على جميع الأمريكيين".

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تأتي الرسالة في أعقاب الأمر الصادر عن البيت الأبيض بفرض التطعيم ضد فيروس كورونا على الموظفين الفيدراليين وموظفي الشركات الخاصة والمتعاقدين الحكوميين، والذي يتضمن قاعدة طوارئ من وزارة العمل في البلاد تطالب شركات القطاع الخاص التي تضم أكثر من 100 موظف بضمان تلقي العمال اللقاح ضد كورونا، أو الخضوع لاختبار أسبوعي قبل الذهاب إلى العمل. 


وبحسب استطلاع للرأي نشر الأسبوع الماضي فإن ثلاثة من كل خمسة أمريكيين يدعمون فرض اللقاحات على موظفي الحكومة الفيدرالية والشركات الكبرى، وفي حين أن الدعم لهذا القرار مرتفع بين الديمقراطيين، يوافق 30٪ فقط من الجمهوريين على فرض اللقاح.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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