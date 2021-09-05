الأحد 05-09-2021
الوكيل الاخباري

وفاة فتى غرقا في عمان

وزير التربية ينعى الطفلة لارين الحردان

الحكومة توافق على اجراء انتخابات الصحفيين

اليرموك تنظم ندوة بعنوان الاقتصاد الأردني في مائة عام

فريق الوكالة الأمريكية لإعداد وتأهيل المعلمين يزور الجامعة الأردنية

الأردن يعزي بضحايا حادث السير في مصر

الارصاد الجوية تحذر من طقس الاثنين

عودة 3 حالات إخلاء طبي إلى غزة بعد استكمال فترة علاجهم بالمدينة الطبية

الوفد النيابي برئاسة العودات يلتقي بارزاني في أربيل

آل البيت تستحدث برنامجا للتحقق من الشهادات والوثائق

الأحد، 05-09-2021 07:09 م

مصر ترسل مساعدات إنسانية للسودان عبر جسر جوي

6134e1964c59b7273d67744c


الوكيل الإخباري - وصلت إلى مطار الخرطوم الدولي طائرتان مصريتان تحملان كميات من مواد الإيواء والأدوية والأجهزة الطبية، في مستهل جسر جوي يتواصل حتى يوم الخميس المقبل، ويتكون من 9 طائرات.

وقال وزير التنمية الاجتماعية السوداني أحمد آدم بخيت، في تصريحات صحفية إن "الطائرتين تمثلان مقدمة الجسر الجوي المصري للشعب السوداني لدعم

اضافة اعلان

المتأثرين بالسيول والفيضانات"، لافتا إلى أن "السودان سبق أن استقبل مثلها إبان جائحة كورونا وفيضانات العام السابق وغيرها من الوقفات التاريخية للشعب والقيادة المصرية مع أشقائهم في السودان".


وأشار إلى وصول طائرات أخرى حتى يوم الخميس المقبل واصفا الدعم بالمقدر وحيا الشعب والقيادة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا العمل والمجهود موضحا أن تلك المواقف تعزز العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين.


وتابع أن هذا "الدعم سيكون عضدا وسندا للسودان في مواجهة الكوارث التي خلفتها السيول، وأيضا في مناطق النزاعات، والاحتياجات".


من جانبه قال سفير مصر لدى السودان حسام عيسى، إن الجسر الجوي يتكون من 9 طائرات، مشيرا إلى أن الطائرتين اللتين وصلتا اليوم تحملان أدوية ووسائل خاصة بالإغاثة بالنسبة للذين تأثروا بالسيول، لافتا إلى أن تلك الشحنة والشحنات المقبلة تضم أغطية وخيام وأجهزة طبية وأدوية، وكلها من المستلزمات الخاصة بالعون الإنسانيّ.


وأوضح أن هذا الأمر يأتي في إطار التعاون الكامل والدعم بين المؤسسات المصرية والسودانية فيما يتعلق بالتعامل مع مصابي السيول.


وأضاف أن التعاون بين البلدين موجود في كل المجالات، موضحا أنه من المقرر أن تصل طائرات أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء، وطائرة يوم الخميس المقبل، ليكتمل الجسر الجوي الخاص بالمتأثرين بالسيول والأمطار.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6134b9f84c59b770747b0a47

الرئيس الجزائري يستحدث مناصب جديدة لتعزيز الدبلوماسية الجزائرية

البحرين

البحرين ترسل مساعدات إلى أفغانستان

احمر

رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر يصل أفغانستان في زيارة تستمر 3 أيام

6134e3e442360465ed578ad8

أمير قطر يبحث مع وزير الخارجية الإيطالي الوضع في أفغانستان

6134c57e4c59b7200055310f

السلطات السودانية تضبط شحنة أسلحة بمطار الخرطوم

6134de9242360464d6280f4d

رئيسي لماكرون: إيران مستعدة لتوفير الأمن في أفغانستان

أخبار متعلقة
6130fbf24c59b770c210929e

روسيا تزيد عدد الرحلات الجوية مع 3 دول بينها الإمارات

س

السعودية.. بدء تنفيذ قرار سفر المحصنين على الرحلات الداخلية

E99Az7JWQAEViPm

العراق.. أهالي ضحايا مستشفى الحسين يطالبون بكشف نتائج التحقيق

f

الآلاف يتظاهرون في برلين ضد قيود كورونا

6HpDaPQtCsIJZlL2F2M2tjZe4mUpYOP7qMeYLFNG

857 مليون دولار مساعدة من صندوق النقد الدولي للسودان

6126d299c6535

تشاد تقترح تشكيل قوة مشتركة على الحدود مع ليبيا