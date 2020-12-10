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الخميس، 10-12-2020 03:38 م

لبنان.. الإدعاء على رئيس الحكومة وعدد من الوزراء في قضية انفجار مرفأ بيروت

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الوكيل الاخباري - ادعى قاضي التحقيق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت فادي صوان، الخميس، على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وعدد من الوزراء السابقين بجرم الإهمال والتقصير.

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وشمل الإدعاء، بالإضافة إلى دياب، الوزراء السابقون علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس.


وحدد صوان أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل، مواعيد لاستجوابهم كمدعى عليهم، على أن ينتقل الاثنين إلى السرايا الحكومية لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال، وفقا لما ينص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية، وذلك بعد إبلاغه مضمون الإدعاء، فيما يستجوب الوزراء في مكتبه في قصر العدل.


وكان صوان استمع لمدير عام أمن الدولة طوني صليبا لثلاث ساعات، وحقق معه في تأخر أمن الدولة في إجراء التحقيق الأولي في وجود مادة النيترات التي أدت للإنفجار في 4 أغسطس الماضي.

 

وأدى إنفجار مرفأ بيروت إلى وفاة قرابة 200 شخص وجرح وتشريد الآلاف من سكان العاصمة اللبنانية بيروت، وقالت الحكومة حينها إن الانفجار نتج عن كمية كبيرة من مادة نيترات الأمونيوم التي تم تخزينها بظروف سيئة على مدى سنوات.

 

روسيا اليوم

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