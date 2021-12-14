الثلاثاء 14-12-2021
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الثلاثاء، 14-12-2021 11:49 ص

47 % من التونسيين يرون أن البلاد تسير في الطريق الخطأ

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الوكيل الإخباري-أظهر سبر آراء أعدته مؤسسة سبر الآراء التونسية "سيغما كونساي" بالتعاون مع جريدة "المغرب" تراجعا هاما في مؤشر التفاؤل عند التونسيين.

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وكشف البارومتر السياسي لشهر ديسمبر، اليوم الثلاثاء، تراجعا بحوالي 30 نقطة خلال شهرين، حيث بلغت نسبة المتفائلين من المستجوبين 46 %، ليتعادل لأول مرة منذ 25 يوليو مع منسوب التشاؤم، والمقدرة نسبته 47%.


ووفقا للباروميتر الصادر في جريدة "المغرب"، فإن 47% من التونسيين المستجوبين يعتبرون أن تونس تسير في الطريق الخطأ.

 

روسيا اليوم

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