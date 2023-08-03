80 وفاة بموجة الحر التي ضربت فرنسا في يوليو

الوكيل الاخباري - أعلنت وكالة الصحة العامة الفرنسية، أن التقديرات الأولية تشير إلى وفاة 80 شخصا جراء موجة الحر الشديد التي شهدتها البلاد خلال الفترة الممتدة بين 7 و13 يوليو/ تموز المنصرم.



وأثرت موجة الحر على 21 دائرة في 5 مناطق هي: أوفيرني - رون - ألب، وبورغوني-فرانش-كونت، وغراند-إيست، وبروفانس ألب-كوت دازور، وكورسيكا، حيث تم تسجيل الوفيات، حسب بيان صادر عن الوكالة الفرنسية.



وتجاوزت درجات الحرارة في بعض المدن 38 درجة مئوية، فيما استمرت موجة الحر من 3 إلى 6 أيام.



ويسود اعتقاد بأن حصيلة الوفيات مرشحة للارتفاع، بحسب المصدر.

اضافة اعلان

الاناضول





