أربع دول أوروبية تحث إسرائيل على وقف عنف المستوطنين في الضفة الغربية

وأكد وزراء خارجية الدول الأربع في بيان مشترك أن "هذه الهجمات يجب أن تتوقف. إنها تزرع الرعب بين المدنيين وتقوض الجهود المبذولة حاليا لإحلال السلام وضمان الأمن الدائم لدولة إسرائيل نفسها".
كما رحب الوزراء بـ"المعارضة الواضحة" للرئيس الأميركي دونالد ترامب لضم الضفة الغربية، وأكدوا مجددا معارضتهم "لأي شكل من أشكال الضم، سواء كان جزئيا أو كليا أو بحكم الأمر الواقع، وكذلك للتدابير الاستيطانية التي تنتهك القانون الدولي".
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال يعلن عن حدث أمني خطير في جبل الشيخ والجولان
-
سريلانكا: وفاة 31 شخصًا جراء الفيضانات والانهيارات الناجمة عن الأمطار الغزيرة
-
تلامذة غزة يعودون إلى الدراسة تحت الخيم ومن دون كتب ولا دفاتر
-
الحكم على رئيسة وزراء بنغلادش السابقة الشيخة حسينة بالسجن 21 عاما بتهمة الفساد
-
11 وفاة بحادث صدم قطار لمجموعة من العمال في الصين
-
زلزال بقوة 6.3 درجة يقع قبالة جزيرة سومطرة الإندونيسية
-
تعليق العمل في حقل غاز رئيسي بالعراق بعد هجوم بطائرة مسيرة
-
واشنطن توقف معالجة طلبات الهجرة للمواطنين الأفغان إلى أجل غير مسمى