أربع دول أوروبية تحث إسرائيل على وقف عنف المستوطنين في الضفة الغربية

الوكيل الإخباري- دانت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا الخميس بشدة "الزيادة الكبيرة" في عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين، ودعت إسرائيل إلى حماية سكان الضفة الغربية المحتلة. اضافة اعلان





وأكد وزراء خارجية الدول الأربع في بيان مشترك أن "هذه الهجمات يجب أن تتوقف. إنها تزرع الرعب بين المدنيين وتقوض الجهود المبذولة حاليا لإحلال السلام وضمان الأمن الدائم لدولة إسرائيل نفسها".



كما رحب الوزراء بـ"المعارضة الواضحة" للرئيس الأميركي دونالد ترامب لضم الضفة الغربية، وأكدوا مجددا معارضتهم "لأي شكل من أشكال الضم، سواء كان جزئيا أو كليا أو بحكم الأمر الواقع، وكذلك للتدابير الاستيطانية التي تنتهك القانون الدولي".





