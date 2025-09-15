الإثنين 2025-09-15 06:03 م
 

أردوغان: العدوان الإسرائيلي المتصاعد يشكل تهديدا لمنطقتنا

الإثنين، 15-09-2025 04:55 م
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن العدوان الإسرائيلي المتصاعد بات يشكل تهديدًا مباشرًا لمنطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن "عدوان إسرائيل امتد اليوم إلى قطر، الدولة الوسيطة الساعية إلى السلام".اضافة اعلان


وأضاف أردوغان: "آمل أن تترجم قراراتنا اليوم إلى إعلان مكتوب موجّه إلى العالم أجمع"، مؤكدًا أن "سياسيين إسرائيليين يكررون أوهامًا بشأن ما يسمى إسرائيل الكبرى".

وشدد على ضرورة السعي إلى تقديم المسؤولين الإسرائيليين إلى العدالة، وفقًا لآليات القانون الدولي، مؤكدًا على أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من مجالات التنمية وتكثيف التعاون بين الدول الإسلامية.

كما دعا إلى ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل، مشيرًا إلى أن التجارب السابقة أثبتت نجاح هذه الضغوط، مؤكدًا في الوقت ذاته على ضرورة تطوير آليات التعاون المشترك بين الدول الإسلامية.

واختتم الرئيس التركي كلمته بالقول: "لا يمكننا قبول تهجير الشعب الفلسطيني، ولا إبادته، ولا تقسيمه".
 
 
