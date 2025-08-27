أعضاء في مجلس الأمن يطالبون إسرائيل بعدم توسيع عدوانها على غزة

وتصدر بيانات مجلس الأمن الدولي، بالإجماع والتشاور بخلاف قرارات المجلس التي تصدر بالتصويت وبالتالي معارضة دولة واحدة لا تجعل مواقف الدول بيانا.
وشدد الأعضاء الـ14، أي جميع الأعضاء المجلس، باستثناء الولايات المتحدة، على ضرورة وقف المجاعة بغزة فورا، واحترام القانون الدولي وكذلك لوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة.
والدول الأعضاء التي تلت موقفها أمام الصحافة الدولية، إضافة إلى بنما وغويانا صاحبتا المبادرة هي:
الباكستان واليونان والجزائر وكوريا الجنوبية وسيراليون وسلوفينيا والدنمارك والصومال والصين والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة وفرنسا.
