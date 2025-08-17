رئيس مجلس الأعيان يُثمن إعلان ولي العهد إعادة تفعيل "خدمة العلم"

07:51 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/742613 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- ثمن رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، إعلان سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إعادة تفعيل "خدمة العلم". اضافة اعلان





وعبّر عن تقدير مجلس الأعيان لتوجيهات وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو ولي العهد، في الإعداد لهذا البرنامج الوطني المهم، الذي سيبدأ تنفيذه مطلع العام المقبل، وفق ما هو مخطط له.



وأشار الفايز إلى أن مجلس الأعيان سيعمل على إقرار مشروع القانون المعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية بالسرعة المُمكنة حال انعقاد مجلس الأمة بدورته العادية الثانية، بعد إرساله من قبل الحكومة لمجلس النواب وإقراره من قبل الأخير.



وقال: إن إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم من شأنه وكما قال سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني أن يُسهم في تعزيز الهوية الوطنية وارتباط الشباب بأرضهم.



وبيّن الفايز أن أداء الشباب لخدمة العلم سيكون له الأثر الكبير في تهيئتهم وإعدادهم ليكونوا جاهزين لخدمة الوطن والدفاع عنه ومواجهة التحديات المحيطة بنا.



ولفت إلى أن شباب الوطن سيتعلمون في ميادين الشرف والرجولة على يد بواسل ونشامى قواتنا المسلحة، كيف يطورون مهاراتهم وقدراتهم وتكون لديهم القدرة على تحمل الصعاب ومواجهة التحديات.



وأضاف الفايز "أن خدمة العلم تعمل على صقل شخصية الشباب من خلال تعزيز الانضباطية والمسؤولية، والعمل الجماعي، وتنمية روح العمل التطوعي لديهم، كما أنها توفر لهم فرصًا لاكتساب مهارات جديدة، وتهيئتهم ليكونوا جاهزين لخدمة الوطن والدفاع عنه في كل الأوقات والظروف".

