قادة أوروبيون سيرافقون زيلينسكي إلى واشنطن الاثنين

وكتبت أورسولا فون دير لايين على منصة اكس "بعد ظهر اليوم، سأستقبل زيلينسكي في بروكسل"، مضيفة "بناء على طلب الرئيس زيلينسكي، سأنضم إلى الاجتماع مع الرئيس ترامب غدا في البيت الأبيض، إضافة إلى قادة أوروبيين آخرين".
