قادة أوروبيون سيرافقون زيلينسكي إلى واشنطن الاثنين

الوكيل الإخباري- أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية الأحد أن قادة أوروبيين سيرافقون الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن الإثنين للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب. اضافة اعلان





وكتبت أورسولا فون دير لايين على منصة اكس "بعد ظهر اليوم، سأستقبل زيلينسكي في بروكسل"، مضيفة "بناء على طلب الرئيس زيلينسكي، سأنضم إلى الاجتماع مع الرئيس ترامب غدا في البيت الأبيض، إضافة إلى قادة أوروبيين آخرين".