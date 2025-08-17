سلاح البحرية الإسرائيلي يهاجم أهدافا في اليمن

08:50 ص

الوكيل الإخباري- قالت القناة 12 الإسرائيلية إن سلاح البحرية هاجم صباح اليوم أهدافا في اليمن. اضافة اعلان





وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن سلاح البحرية الإسرائيلي هاجم الليلة الماضية أهدافا قرب محطة حزيز للطاقة جنوبي صنعاء.