الأحد 2025-08-17 11:11 ص
 

سلاح البحرية الإسرائيلي يهاجم أهدافا في اليمن

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 17-08-2025 08:50 ص
الوكيل الإخباري-   قالت القناة 12 الإسرائيلية إن سلاح البحرية هاجم صباح اليوم أهدافا في اليمن.اضافة اعلان


وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن سلاح البحرية الإسرائيلي هاجم الليلة الماضية أهدافا قرب محطة حزيز للطاقة جنوبي صنعاء.
 
 
