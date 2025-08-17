سلاح البحرية الإسرائيلي يهاجم أهدافا في اليمن

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن سلاح البحرية الإسرائيلي هاجم الليلة الماضية أهدافا قرب محطة حزيز للطاقة جنوبي صنعاء.
