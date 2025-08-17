الأحد 2025-08-17 01:43 ص
 

انفجار عبوة ناسفة بمركبة قديمة في دمشق

علم سوريا
سوريا
 
الأحد، 17-08-2025 12:41 ص
الوكيل الإخباري-   - نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية، سماع دوي انفجار في منطقة المزة في العاصمة دمشق.اضافة اعلان


وبحسب الوكالة، فإنه يجري التحقق من طبيعته، حيث كشفت أنّ الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة مزروعة داخل سيارة قديمة.
 
 
