انفجاران عنيفان يهزان صنعاء

الوكيل الإخباري- هز دوي انفجارين عنيفين، في وقت مبكر الأحد، صنعاء، إثر قصف يعتقد إنه للطيران الإسرائيلي.





ذكرت قناة المسيرة التي يديرها الحوثيون في وقت مبكر الأحد أن عدوانا استهدف محطة كهرباء في جنوب العاصمة اليمنية صنعاء، ما أدى إلى خروج بعض المولدات من الخدمة.



وأضافت القناة نقلا عن مصدر في الدفاع المدني أن الفرق تعمل على إخماد الحريق الناجم عن استهداف المحطة.



وقال سكان إنهم سمعوا دوي انفجارين على الأقل في صنعاء.



وتقصف إسرائيل اليمن فيما تقول إنه رد على هجمات الحوثيين.