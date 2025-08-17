الأحد 2025-08-17 09:20 م
 

صندوق إسكان التربية يدعو مرشحين لاستكمال إجراءات الحصول على القرض

أرشيفية
 
الأحد، 17-08-2025 07:55 م

الوكيل الإخباري-  دعت إدارة صندوق إسكان موظفي وزارة التربية والتعليم المرشحين لقروض الإسكان من الدفعة الجديدة لعام 2025 فقط؛ إلى الدخول على الرابط: (https://demo.analytick.ai/0HF874G0V2GQW/guest)، وتسجيل البيانات وإرفاق صورة عن الأوراق المطلوبة لغايات استكمال إجراءات الحصول على القرض.

وبينت الوزارة أنه سيتم التواصل مع المرشحين لغايات إحضار الأوراق الأصلية.


كما دعت جميع المرشحين لعام 2024 وما قبل إلى مراجعة صندوق إسكان موظفي وزارة التربية والتعليم الكائن في منطقة العبدلي للاستفادة من القروض خلال مدة أقصاها 30-6-2026.

 
 
