صندوق إسكان التربية يدعو مرشحين لاستكمال إجراءات الحصول على القرض

الوكيل الإخباري- دعت إدارة صندوق إسكان موظفي وزارة التربية والتعليم المرشحين لقروض الإسكان من الدفعة الجديدة لعام 2025 فقط؛ إلى الدخول على الرابط: (https://demo.analytick.ai/0HF874G0V2GQW/guest)، وتسجيل البيانات وإرفاق صورة عن الأوراق المطلوبة لغايات استكمال إجراءات الحصول على القرض.

اضافة اعلان



وبينت الوزارة أنه سيتم التواصل مع المرشحين لغايات إحضار الأوراق الأصلية.