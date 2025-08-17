صندوق إسكان التربية يدعو مرشحين لاستكمال إجراءات الحصول على القرض

وبينت الوزارة أنه سيتم التواصل مع المرشحين لغايات إحضار الأوراق الأصلية.
كما دعت جميع المرشحين لعام 2024 وما قبل إلى مراجعة صندوق إسكان موظفي وزارة التربية والتعليم الكائن في منطقة العبدلي للاستفادة من القروض خلال مدة أقصاها 30-6-2026.
