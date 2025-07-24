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اتهام حارس السفارة الأمريكية في النرويج بالتجسس لصالح روسيا وإيران

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أرشيفية
 
الخميس، 24-07-2025 12:49 ص

الوكيل الإخباري - أفادت وكالة "فرانس برس" بأن حارس السفارة الأمريكية في أوسلو أعتقل منذ عدة أشهر للاشتباه بتجسسه لصالح روسيا وإيران.

وتم توقيف مواطن نرويجي بالغ 27 عاما من العمر في 20 نوفمبر الماضي، ولكن لم تظهر أي معلومات بهذا الشأن إلا الآن.

ويتهم الشخص بتسريب مختلف المعلومات المتعلقة بعمل السفارة مقابل المال والعملات المشفرة، وخصوصا أرقام الهواتف وعناوين الإقامة ولوحات السيارات، إضافة إلى مخطط مبنى السفارة والمعلومات عن الإجراءات الأمنية فيها.

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وقالت النيابة العامة النرويجية إن جمع المعلومات جرى لصالح دول أجنبية.


واعترف المتهم بجمع المعلومات، لكنه أنكر تهمة التجسس، حسبما أكد محامي المتهم للتلفزيون النرويجي.


وقد يواجه المتهم عقوبة السجن لمدة تصل إلى 21 عاما في حال إدانته.

 

RT

 
 
gnews

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