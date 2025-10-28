الثلاثاء 2025-10-28 11:54 م
 

أمريكا: كنا نتوقع هجوماً إسرائيلياً على غزة

أمريكا: كنا نتوقع هجوماً إسرائيلياً على غزة
أمريكا: كنا نتوقع هجوماً إسرائيلياً على غزة
 
الثلاثاء، 28-10-2025 10:53 م
الوكيل الإخباري-   أكد نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة ما يزال صامدًا حتى الآن، رغم التوترات الميدانية المتواصلة. وقال فانس، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، إن الإدارة الأميركية تتابع عن كثب التطورات الأمنية في القطاع، مع التأكيد على أهمية استمرار التهدئة ومنع انزلاق الأوضاع نحو مواجهات جديدة.اضافة اعلان


وأشار نائب الرئيس الأميركي إلى أن جنديا إسرائيليا تعرض لهجوم من قبل حركة حماس أو جهة أخرى داخل غزة، مؤكدا أن الولايات المتحدة تتوقع ردا إسرائيليا على الحادث.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

أجواء خريفية لطيفة في انتظار الأردنيين الخميس

الطقس أجواء خريفية لطيفة في انتظار الأردنيين الخميس

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

أسواق ومال ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

إيران تقترح استحداث عملة إقليمية موحدة

عربي ودولي إيران تقترح استحداث عملة إقليمية موحدة

الصين تُلزم الخبراء عبر مواقع التواصل بإثبات مؤهلاتهم

عربي ودولي الصين تُلزم الخبراء عبر مواقع التواصل بإثبات مؤهلاتهم

النحس لا زال يطارد رونالدو مع النصر .. والاتحاد يصمد بعشرة لاعبين

ترند النحس لا زال يطارد رونالدو مع النصر .. والاتحاد يصمد بعشرة لاعبين

أمريكا: كنا نتوقع هجوماً إسرائيلياً على غزة

عربي ودولي أمريكا: كنا نتوقع هجوماً إسرائيلياً على غزة

برشلونة يستعين بـ"الرجل الخبير" لتقويم سلوك نجمه يامال

ترند تعرف على الخبير الذي استعان به برشلونه لتقويم سلوك "يامال"

بيان حكومي حول تطورات الأحداث في السودان

أخبار محلية بيان حكومي حول تطورات الأحداث في السودان



 
 





الأكثر مشاهدة