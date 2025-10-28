أمريكا: كنا نتوقع هجوماً إسرائيلياً على غزة

وأشار نائب الرئيس الأميركي إلى أن جنديا إسرائيليا تعرض لهجوم من قبل حركة حماس أو جهة أخرى داخل غزة، مؤكدا أن الولايات المتحدة تتوقع ردا إسرائيليا على الحادث.
-
أخبار متعلقة
-
إيران تقترح استحداث عملة إقليمية موحدة
-
الصين تُلزم الخبراء عبر مواقع التواصل بإثبات مؤهلاتهم
-
مصرع 18 مهاجرا قبالة السواحل الليبية
-
بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. تنفيذ مشاريع مستدامة في غزة
-
فرنسا تستأنف عمليات إجلاء فلسطينيين من قطاع غزة
-
سوريا: مقتل شخصين وإصابة آخرين بحادث إطلاق نار على طريق دمشق - السويداء
-
إيران تحذر من هجوم محتمل
-
زيلينسكي يطلب من ترامب الضغط على شي لخفض دعمه لروسيا