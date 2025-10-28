أمريكا: كنا نتوقع هجوماً إسرائيلياً على غزة

10:53 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/751747 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أكد نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة ما يزال صامدًا حتى الآن، رغم التوترات الميدانية المتواصلة. وقال فانس، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، إن الإدارة الأميركية تتابع عن كثب التطورات الأمنية في القطاع، مع التأكيد على أهمية استمرار التهدئة ومنع انزلاق الأوضاع نحو مواجهات جديدة. اضافة اعلان





وأشار نائب الرئيس الأميركي إلى أن جنديا إسرائيليا تعرض لهجوم من قبل حركة حماس أو جهة أخرى داخل غزة، مؤكدا أن الولايات المتحدة تتوقع ردا إسرائيليا على الحادث.





