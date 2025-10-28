الثلاثاء 2025-10-28 11:53 م
 

إيران تقترح استحداث عملة إقليمية موحدة

إيران تقترح استحداث عملة إقليمية موحدة
إيران تقترح استحداث عملة إقليمية موحدة
 
الثلاثاء، 28-10-2025 11:28 م
الوكيل الإخباري-   اقترح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان -الذي ترزح بلاده تحت وطأة عقوبات دولية تقوّض اقتصادها- استحداث عملة إقليمية موحدة لتعزيز المبادلات التجارية، بحسب ما أفادت الرئاسة الإيرانية اليوم الثلاثاء.اضافة اعلان


وقال بزشكيان خلال لقائه في طهران وزير الداخلية الطاجيكي: "يمكن اعتماد عملة مشتركة في المنطقة للمساهمة في التنمية الاقتصادية. لكن مع الأسف، الأجانب يحاولون الحيلولة دون نشوء مثل هذه العلاقات الطيبة".

وتُعد العقوبات الدولية، ولا سيما تلك التي فرضتها الولايات المتحدة بسبب البرنامج النووي الإيراني، العائق الرئيس أمام تبادلات إيران المالية والتجارية مع بقية دول العالم.

الجزيرة
 
 
gnews

أحدث الأخبار

أجواء خريفية لطيفة في انتظار الأردنيين الخميس

الطقس أجواء خريفية لطيفة في انتظار الأردنيين الخميس

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

أسواق ومال ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

إيران تقترح استحداث عملة إقليمية موحدة

عربي ودولي إيران تقترح استحداث عملة إقليمية موحدة

الصين تُلزم الخبراء عبر مواقع التواصل بإثبات مؤهلاتهم

عربي ودولي الصين تُلزم الخبراء عبر مواقع التواصل بإثبات مؤهلاتهم

النحس لا زال يطارد رونالدو مع النصر .. والاتحاد يصمد بعشرة لاعبين

ترند النحس لا زال يطارد رونالدو مع النصر .. والاتحاد يصمد بعشرة لاعبين

أمريكا: كنا نتوقع هجوماً إسرائيلياً على غزة

عربي ودولي أمريكا: كنا نتوقع هجوماً إسرائيلياً على غزة

برشلونة يستعين بـ"الرجل الخبير" لتقويم سلوك نجمه يامال

ترند تعرف على الخبير الذي استعان به برشلونه لتقويم سلوك "يامال"

بيان حكومي حول تطورات الأحداث في السودان

أخبار محلية بيان حكومي حول تطورات الأحداث في السودان



 
 





الأكثر مشاهدة