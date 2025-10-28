الثلاثاء 2025-10-28 11:54 م
 

مصرع 18 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

الثلاثاء، 28-10-2025 10:19 م

الوكيل الإخباري- لقي 18 شخصا مصرعهم في انقلاب مركب خشبي كان يحمل عشرات المهاجرين قبالة سواحل ليبيا، اليوم الثلاثاء، فيما جرى إنقاذ 64 شخصا.

وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة، في بيان، أن الناجين هم 29 رجلا وامرأة وطفلا من السودانيين و18بنغاليا و12 باكستانيا و3 صوماليين، في حين لا توجد معلومات متاحة حتى الآن عن جنسيات الضحايا.


بترا

 
 
