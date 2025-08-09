السبت 2025-08-09 04:54 م
 

استشهاد عناصر من الجيش اللبناني إثر انفجار ذخائر جنوب لبنان

من موقع الحادث
من موقع الحادث
 
السبت، 09-08-2025 04:41 م
الوكيل الإخباري-  استشهد عدد من عناصر الجيش اللبناني، السبت وأصيب آخرون إثر انفجار وقع في جنوب البلاد.اضافة اعلان


وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية: "انفجرت ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي على الجنوب بفريق هندسة تابع للجيش اللبناني خلال تفكيك بعض القذائف في المنطقة الواقعة بين بلدة مجدلزون ــ وزبقين قضاء صور، ومعلومات عن وقوع إصابات بينهم شهداء".

وأفادت مصادر  باستشهاد 6 عناصر من الجيش اللبناني وجرح اثنين في الانفجار الذي وقع داخل منشأة عسكرية في قضاء صور".

ٍسكاي نيوز
 
 
gnews

