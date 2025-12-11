أسود الأطلس يتجاوزون نسور قاسيون بهدف يتيم

07:32 م

الوكيل الإخباري- حجز المنتخب المغربي مقعده في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب 2025، بعد فوزه على نظيره السوري بهدف دون رد، في مباراة مثيرة أقيمت ضمن منافسات دور الثمانية. اضافة اعلان





وشهدت المواجهة ندية كبيرة بين الفريقين، حيث قدم المنتخب السوري أداءً دفاعياً منظمًا، فيما ضغط المنتخب المغربي بحثًا عن هدف يضمن له بطاقة العبور، ليتحقق ذلك عبر هدف يتيم كان كافيًا لترجيح كفة "أسود الأطلس".



وبهذا الفوز، يتأهل المنتخب المغربي إلى دور الأربعة، حيث يلتقي بالفائز من المواجهة التي تجمع السعودية وفلسطين مساء اليوم عند الساعة الثامنة والنصف.



وتترقب الجماهير العربية مباراة نصف النهائي المقبلة، في ظل المستويات المميزة التي تقدمها المنتخبات المتأهلة والندية العالية التي تشهدها البطولة هذا العام.



