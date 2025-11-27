الاحتلال يعلن عن حدث أمني خطير في جبل الشيخ والجولان

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي: "قبل قليل وردت تقارير عن أن عددًا من المواطنين الإسرائيليين اقتحموا الحدود في نقطتين منفصلتين في منطقة هضبة الجولان وجبل الشيخ إلى داخل الأراضي السورية، حيث هرعت قوات الجيش إلى النقطتين وتمكنت من رصد الإسرائيليين بعد وقت قصير ليتم إعادتهم برفقة قوات الجيش، وذلك بعدما اشتبك وتشاجر عدد منهم مع القوات".
وأضاف: "تم القبض على المشتبه فيهم وتحويلهم إلى شرطة إسرائيل".
وأشار إلى أن "الجيش يدين بشدة الحادث ويؤكد أن الحديث يدور عن حادث خطير يعتبر مخالفة جنائية تعرض المواطنين الإسرائيليين وقوات الجيش للخطر".
روسيا اليوم
-
