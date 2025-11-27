البريطانيون يغادرون وطنهم بأعداد قياسية .. إليك السبب

الخميس 2025-11-27 11:11 م

الخميس، 27-11-2025 09:10 م
الوكيل الإخباري-   صرح ضياء يوسف، رئيس قسم السياسات في حزب الإصلاح البريطاني، بأن المملكة المتحدة شهدت أكبر نزوح جماعي للأفراد من البلاد في عام 2024 منذ عشرينيات القرن الماضي.اضافة اعلان


وتعليقا على البيانات الجديدة بشأن الهجرة، أشار الرئيس السابق لحزب الإصلاح البريطاني إلى أن "انخفاض صافي التدفق يعزى إلى نزوح قياسي للأفراد من البلاد".

وكتب السياسي في حسابه على منصة "إكس": "غادر 693 ألف شخص المملكة المتحدة خلال عام، وهذا أعلى رقم منذ قرن".

وأشار مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني (ONS)، في وقت سابق، إلى انخفاض في صافي تدفق المهاجرين إلى البلاد خلال العام الماضي. ووفقًا للبيانات، بلغ الفرق بين عدد الوافدين والمغادرين من يونيو 2024 إلى يونيو 2025، 204 آلاف، بانخفاض قدره 69% عن العام السابق، وهو أدنى رقم منذ عام 2021.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية، في وقت سابق من شهر نوفمبر، أن معدل هجرة المواطنين البريطانيين من البلاد العام الماضي كان أعلى بمقدار 180 ألف شخص مما كان مقدرًا سابقًا.

كما كانت هجرة البريطانيين خلال فترة السنوات الثلاث من 2021 إلى 2024 أعلى بكثير من التقديرات السابقة.

ووفقًا للبيانات الجديدة، بلغ صافي تدفق المواطنين البريطانيين من البلاد خلال هذه الفترة 412 ألف شخص، بينما كان يُقدَّر سابقًا بنحو 44 ألف شخص.

