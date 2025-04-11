التجارة الدولية: تأثير الرسوم الجمركية على الدول النامية قد يكون "كارثيا"

05:07 م

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الوكيل الإخباري- قالت مديرة مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة، الجمعة، إنّ الرسوم الجمركية الشاملة في عهد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والتدابير المقابلة قد يكون لها تأثير كارثي على الدول النامية وتلحق بها ضررا أسوأ حتى من خفض المساعدات الخارجية. اضافة اعلان





ووفقا للمركز فإن التجارة العالمية قد تنكمش بما يتراوح بين 73% وقد يتراجع الناتج المحلي الإجمالي العالمي 0.7%، وستكون الدول النامية هي الأكثر تضررا.



وقالت باميلا كوك-هاميلتون المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولية "إذا استمر هذا التصعيد بين الصين والولايات المتحدة، فسيؤدي إلى انخفاض بنسبة 80% في التجارة بين البلدين، وقد تكون تداعيات ذلك كارثية على جميع الأصعدة".



ولا تزال الأسواق العالمية تواجه اضطرابا الجمعة، وذلك في أعقاب إعلان ترامب تعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما على عشرات الدول، في حين زاد الرسوم على الواردات الصينية بما يرفعها فعليا إلى 145%.



ورفعت بكين اليوم رسومها الجمركية على الواردات من الولايات المتحدة إلى 125% في الحرب التجارية التي تهدد بإحداث اضطراب في سلاسل الإمداد العالمية.



وقالت كوك-هاميلتون "قد تؤدي الرسوم الجمركية إلى تأثير أكثر ضررا بكثير من إلغاء المساعدات الخارجية"، محذرة من أن الاقتصادات النامية تواجه خطر خسارة المكاسب الاقتصادية التي حققتها في السنوات القليلة الماضية.



وقال مركز التجارة الدولية إن بعضا من أقل دول العالم نموا، مثل ليسوتو وكمبوديا ولاوس ومدغشقر وميانمار، ربما تسعى إلى تحسين علاقاتها التجارية الإقليمية لتعويض خسارة صادراتها جزءا من السوق الأميركية.



وأشارت بيانات مركز التجارة الدولية إلى أن بنغلادش، وهي ثاني أكبر مصدر للملابس في العالم، قد تخسر ما قيمته 3.3 مليار دولار من صادراتها السنوية إلى الولايات المتحدة بحلول عام 2029 إذا استمر فرض الرسوم الجمركية الأميركية البالغة 37% عليها بعد قرار التعليق.



وقالت كوك-هاميلتون إنها قد تتطلع إلى الأسواق الأوروبية كبديل، إذ لا يزال لدى تلك الأسواق إمكانيات للنمو.