الجيش الروسي يواصل تقدمه على كافة المحاور

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:
حسنت قوات "الغرب" الروسية مواقعها في جمهورية دونيتسك وكبدت العدو 250 قتيلا ودمرت له 3 دبابات بينها "ليوبارد" ألمانية و7 مدرعات و15 مركبة ومدفعا و7 محطات حرب إلكترونية و3 مستودعات ذخيرة.
حسنت قوات "الجنوب" مواقعها في جمهورية دونيتسك وكبدت العدو 245 قتيلا ودمرت له 4 مركبات و3 مدافع ومستودع ذخيرة.
سيطرت قوات "المركز" على خطوط ومواقع متقدمة في دونيتسك وكبدت العدو أكثر من 415 جنديا ودبابة و5 مدرعات و6 مركبات ومدفعا.
تواصل قوات "الشرق" تقدمها في مقاطعتي زابورجيه ودنيبروبيتروفسك جنوب وسط أوكرانيا وكبدت العدو 235 قتيلا ودمرت له دبابتين و6 مدرعات و8 مركبات و4 مدافع.
تواصل قوات "دنيبر" تقدمها في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون جنوب أوكرانيا وكبدت العدو 80 قتيلا، و11 مركبة و3 مدافع و4 محطات حرب إلكترونية ومحطة رادار ومستودع ذخيرة.
إسقاط 22 صاروخا من نوع Palyanitsa وتدمير مستودعات للوقود.
إسقاط 4 قنابل موجهة وصاروخي "هيمارس" أمريكية.
إسقاط 141 مسيرة.
-
أخبار متعلقة
-
إسرائيل تخطط لإغلاق القنصلية الفرنسية في القدس
-
إسرائيل تلغي تأشيرات الدبلوماسيين الأستراليين لدى فلسطين
-
بقرار من كلية الفنون .. "الموديل العاري" يثير الجدل في سوريا
-
إيران: سنستأنف المحادثات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
-
أستراليا تلغي تأشيرة عضو الكنيست الإسرائيلي روتمان
-
انطلاق أولى رحلات الخطوط السورية إلى مطار معيتيقة في ليبيا
-
مقتل 20 شخصا على الأقل في حادث بمنشأة في منطقة ريازان الروسية
-
مصر .. تفاصيل صادمة حول مقتل لاعبة نادي سموحة دينا علاء داخل منزلها