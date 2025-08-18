الجيش الروسي يواصل تقدمه على كافة المحاور

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية استمرار تقدم قواتها على جميع المحاور، وتكبيد قوات كييف خسائر بشرية ومادية كبيرة بضربات دقيقة ومركّبة خلال 24 ساعة.



وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

اضافة اعلان

تواصل قوات "الشمال" تقدمها في مقاطعة سومي شمال شرق أوكرانيا ومقاطعة خاركوف المحاذية وقضت على 175 عسكريا، ودمرت مدرعة و5 مركبات ومدفعين ومستودع ذخيرة.



حسنت قوات "الغرب" الروسية مواقعها في جمهورية دونيتسك وكبدت العدو 250 قتيلا ودمرت له 3 دبابات بينها "ليوبارد" ألمانية و7 مدرعات و15 مركبة ومدفعا و7 محطات حرب إلكترونية و3 مستودعات ذخيرة.



حسنت قوات "الجنوب" مواقعها في جمهورية دونيتسك وكبدت العدو 245 قتيلا ودمرت له 4 مركبات و3 مدافع ومستودع ذخيرة.



سيطرت قوات "المركز" على خطوط ومواقع متقدمة في دونيتسك وكبدت العدو أكثر من 415 جنديا ودبابة و5 مدرعات و6 مركبات ومدفعا.



تواصل قوات "الشرق" تقدمها في مقاطعتي زابورجيه ودنيبروبيتروفسك جنوب وسط أوكرانيا وكبدت العدو 235 قتيلا ودمرت له دبابتين و6 مدرعات و8 مركبات و4 مدافع.



تواصل قوات "دنيبر" تقدمها في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون جنوب أوكرانيا وكبدت العدو 80 قتيلا، و11 مركبة و3 مدافع و4 محطات حرب إلكترونية ومحطة رادار ومستودع ذخيرة.



إسقاط 22 صاروخا من نوع Palyanitsa وتدمير مستودعات للوقود.



إسقاط 4 قنابل موجهة وصاروخي "هيمارس" أمريكية.



إسقاط 141 مسيرة.

RT