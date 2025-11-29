السبت 2025-11-29 11:46 ص

الخارجية الأميركية توقف إصدار التأشيرات لجميع المسافرين بجوازات أفغانية

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 29-11-2025 09:03 ص
الوكيل الإخباري-   قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن وزارة الخارجية أوقفت إصدار التأشيرات لجميع المسافرين بجوازات سفر أفغانية.اضافة اعلان


في الوقت نفسه قال مدير دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية جوزيف إدلو إن الدائرة أوقفت جميع قرارات اللجوء.

وأضاف في منشور على منصة إكس "أوقفت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية جميع قرارات اللجوء حتى نضمن خضوع كل أجنبي للتدقيق والفحص الدقيق إلى أقصى درجة ممكنة".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الوكيل الإخباري- قال رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان إن السوق العالمي أغلق مرتفعا عند 4225 دولار للأونصة، وهذا انعكس على السوق المحلي بواقع 2.10 دينار للغرا

اقتصاد محلي بعد ارتفاع أسعار الذهب.. تعرف على سعر الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن السبت

ل

تكنولوجيا ابتداءً من ديسمبر.. واتساب يتوقف على هذه الأجهزة نهائيا

طائرة إيرباص A320

عربي ودولي شركات طيران تعلن تأثر رحلاتها الجوية بعد استدعاء طائرات إيرباص A320

65

طب وصحة قائمة أدوية يحذر الأطباء من تناولها مع القهوة

غزة

فلسطين استشهاد طفلين برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرقي خان يونس

5

طب وصحة تحذير شديد من مخاطر محتملة لبديل السكر "السوربيتول"

الذهب

اقتصاد محلي ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن السبت

غرفة صناعة الأردن

اقتصاد محلي 8.9 % نمو الصادرات الصناعية للمملكة خلال 9 أشهر



 
 





الأكثر مشاهدة