الخارجية الأميركية توقف إصدار التأشيرات لجميع المسافرين بجوازات أفغانية

في الوقت نفسه قال مدير دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية جوزيف إدلو إن الدائرة أوقفت جميع قرارات اللجوء.
وأضاف في منشور على منصة إكس "أوقفت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية جميع قرارات اللجوء حتى نضمن خضوع كل أجنبي للتدقيق والفحص الدقيق إلى أقصى درجة ممكنة".
-
أخبار متعلقة
-
شركات طيران تعلن تأثر رحلاتها الجوية بعد استدعاء طائرات إيرباص A320
-
سوريا: الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة محاولة استفزازية لجر البلاد إلى مواجهة عسكرية
-
"رويترز": روبيو لن يشارك في اجتماع وزراء خارجية حلف الناتو
-
بيسكوف: الفساد يستفحل في كييف بسبب الأموال الأوروبية
-
بيسنت: الخزانة الأمريكية تخطط لوقف تقديم المزايا للمهاجرين غير المسجلين
-
ترامب: أي وثيقة وقعها بايدن باستخدام القلم الآلي ملغاة ولن يكون لها أي أثر
-
مصرع 61 شخصا وفقدان آخرين من جراء إعصار ضرب سريلانكا
-
موسكو: ننتظر خطوات عملية من الغرب لإعادة العلاقات