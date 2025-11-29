الخارجية الأميركية توقف إصدار التأشيرات لجميع المسافرين بجوازات أفغانية

09:03 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/755521 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن وزارة الخارجية أوقفت إصدار التأشيرات لجميع المسافرين بجوازات سفر أفغانية. اضافة اعلان





في الوقت نفسه قال مدير دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية جوزيف إدلو إن الدائرة أوقفت جميع قرارات اللجوء.



وأضاف في منشور على منصة إكس "أوقفت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية جميع قرارات اللجوء حتى نضمن خضوع كل أجنبي للتدقيق والفحص الدقيق إلى أقصى درجة ممكنة".

تم نسخ الرابط





