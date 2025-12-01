ترامب يقترح مفهوم "الهجرة العكسية" من الولايات المتحدة

الوكيل الإخباري- اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مفهوم "الهجرة العكسية"، حيث يغادر الناس الولايات المتحدة.

وقال ترامب للصحفيين عندما سئل عما يعنيه بـ "الهجرة العكسية": "هذا يعني طرد الأشخاص الموجودين في بلدنا. أريد خروجهم".



وأضاف أن هناك العديد من الأشخاص في الولايات المتحدة "الذين لا ينبغي لهم أن يكونوا هناك".