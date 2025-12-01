الإثنين 2025-12-01 11:30 ص

ترامب يقترح مفهوم "الهجرة العكسية" من الولايات المتحدة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الإثنين، 01-12-2025 08:23 ص

الوكيل الإخباري-   اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مفهوم "الهجرة العكسية"، حيث يغادر الناس الولايات المتحدة.

وقال ترامب للصحفيين عندما سئل عما يعنيه بـ "الهجرة العكسية": "هذا يعني طرد الأشخاص الموجودين في بلدنا. أريد خروجهم".

وأضاف أن هناك العديد من الأشخاص في الولايات المتحدة "الذين لا ينبغي لهم أن يكونوا هناك".

 

وتحدث الرئيس الأمريكي عن مفهومه في طريقه إلى البيت الأبيض قادما من فلوريدا، حيث أمضى عطلة طويلة.

وضربت موجة جديدة من الانتقادات للمهاجرين بالولايات المتحدة في أعقاب الهجوم على قوات الحرس الوطني قرب البيت الأبيض.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت ردا على اعتقال مواطنين أفغانيين بتهم الإرهاب في 29 نوفمبر أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن أطلقت العنان لأزمة أمن قومي في البلاد "لا يمكن المبالغة في حجمها".

 
 


