ترامب يقترح مفهوم "الهجرة العكسية" من الولايات المتحدة

وأضاف أن هناك العديد من الأشخاص في الولايات المتحدة "الذين لا ينبغي لهم أن يكونوا هناك".
وضربت موجة جديدة من الانتقادات للمهاجرين بالولايات المتحدة في أعقاب الهجوم على قوات الحرس الوطني قرب البيت الأبيض.
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت ردا على اعتقال مواطنين أفغانيين بتهم الإرهاب في 29 نوفمبر أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن أطلقت العنان لأزمة أمن قومي في البلاد "لا يمكن المبالغة في حجمها".
-
أخبار متعلقة
-
نصري عصفورة يتصدر انتخابات الرئاسة في هندوراس
-
ترامب: أجريت مكالمة هاتفية مع رئيس فنزويلا مادورو
-
ترامب: تجميد قرارات اللجوء سيستمر "لفترة طويلة"
-
ترامب يعود إلى واشنطن على خلفية المحادثات المستمرة حول أوكرانيا
-
8 وفيات و12 حالة إصابة بحمى ماربورغ في إثيوبيا
-
سبب غير متوقع يدفع ترامب لدعوة أنصاره للتصويت ضد مرشحة الكونغرس
-
أمريكا تستهدف مناطق في سوريا وتكشف عن الأسباب
-
قوات الاحتلال تعلن تصفية 40 مقاوما في رفح خلال أيام