الرئيس السوري يوجه رسالة للشعب في الذكرى الأولى لعملية "ردع العدوان"

وقال الرئيس أحمد الشرع في رسالة التهنئة: "أيها الشعب السوري العظيم أبارك لكم اليوم ذكرى بدء معركة تحرير سوريا بأكملها معركة ردع العدوان التي عملت على إسقاط النظام المجرم بكامل أركانه".
وأضاف الشرع: "أدعو في هذه المناسبة العظيمة كامل أطياف الشعب السوري بكل فئاته ومكوناته للنزول إلى الساحات والميادين للتعبير عن فرحتهم بهذه المعركة العظيمة وإظهار اللحمة والوحدة الوطنية وسلامة التراب السوري".
ويحيي السوريون ذكرى انطلاق المعركة التي غيرت مسار بلادهم، إذ انطلقت مع فجر السابع والعشرين من نوفمبر 2024، عملية عسكرية واسعة غربي حلب وريف إدلب، حملت اسم "ردع العدوان".
وشكلت المعركة نقطة تحول حاسمة أفضت إلى سقوط نظام الأسد بعد أكثر من خمسة عقود من الحكم فجر الأحد 8 ديسمبر 2024، وفتحت الطريق أمام مرحلة جديدة جاءت امتدادا وتتويجا لثورة السوريين التي اندلعت في مارس 2011.
روسيا اليوم
-
