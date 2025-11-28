الجمعة 2025-11-28 01:04 ص

الرئيس السوري يوجه رسالة للشعب في الذكرى الأولى لعملية "ردع العدوان"

الرئيس السوري يوجه رسالة للشعب في الذكرى الأولى لعملية "ردع العدوان"
الرئيس السوري يوجه رسالة للشعب في الذكرى الأولى لعملية "ردع العدوان"
الجمعة، 28-11-2025 12:56 ص
الوكيل الإخباري-    هنأ الرئيس السوري أحمد الشرع في كلمة مساء الخميس، الشعب السوري في الذكرى الأولى لانطلاق عملية "ردع العدوان".اضافة اعلان


وقال الرئيس أحمد الشرع في رسالة التهنئة: "أيها الشعب السوري العظيم أبارك لكم اليوم ذكرى بدء معركة تحرير سوريا بأكملها معركة ردع العدوان التي عملت على إسقاط النظام المجرم بكامل أركانه".

وأضاف الشرع: "أدعو في هذه المناسبة العظيمة كامل أطياف الشعب السوري بكل فئاته ومكوناته للنزول إلى الساحات والميادين للتعبير عن فرحتهم بهذه المعركة العظيمة وإظهار اللحمة والوحدة الوطنية وسلامة التراب السوري".

ويحيي السوريون ذكرى انطلاق المعركة التي غيرت مسار بلادهم، إذ انطلقت مع فجر السابع والعشرين من نوفمبر 2024، عملية عسكرية واسعة غربي حلب وريف إدلب، حملت اسم "ردع العدوان".

وشكلت المعركة نقطة تحول حاسمة أفضت إلى سقوط نظام الأسد بعد أكثر من خمسة عقود من الحكم فجر الأحد 8 ديسمبر 2024، وفتحت الطريق أمام مرحلة جديدة جاءت امتدادا وتتويجا لثورة السوريين التي اندلعت في مارس 2011.

روسيا اليوم 
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الرئيس السوري يوجه رسالة للشعب في الذكرى الأولى لعملية "ردع العدوان"

عربي ودولي الرئيس السوري يوجه رسالة للشعب في الذكرى الأولى لعملية "ردع العدوان"

موسكو: اكتمال نشر منظومة صواريخ متطورة في مينسك العام الحالي

عربي ودولي موسكو: اكتمال نشر منظومة صواريخ متطورة في مينسك العام الحالي

الخارجية الفلسطينية: الإعدام الميداني سياسة ممنهجة وجريمة حرب إسرائيلية متعمدة

فلسطين الخارجية الفلسطينية: الإعدام الميداني سياسة ممنهجة وجريمة حرب إسرائيلية متعمدة

بيرو .. السجن 11 عامًا للرئيس السابق بيدرو كاستيلو

عربي ودولي بيرو .. السجن 11 عامًا للرئيس السابق بيدرو كاستيلو

صناعة إربد تختتم فعاليات "تكنولوجيا ريادة الأعمال والإدارة المالية"

أخبار محلية صناعة إربد تختتم فعاليات "تكنولوجيا ريادة الأعمال والإدارة المالية"

مصر: مستعدون لكافة السيناريوهات بشأن سد النهضة

عربي ودولي مصر: مستعدون لكافة السيناريوهات بشأن سد النهضة

نتنياهو يعقد اجتماعاً طارئاً لبحث جبهة لبنان

عربي ودولي نتنياهو يعقد اجتماعاً طارئاً لبحث جبهة لبنان

الاتحاد يطلق استراتيجية الكرة الأردنية حتى العام 2029

أخبار محلية الاتحاد يطلق استراتيجية الكرة الأردنية حتى العام 2029



 
 





الأكثر مشاهدة