الشرع يروي مأساة سوريا أمام الأمم المتحدة ويؤكد فرص السلام في المنطقة

08:18 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/747347 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- ألقى الرئيس السوري أحمد الشرع كلمة أمام الأمم المتحدة، استعرض خلالها تاريخ معاناة سوريا تحت نظام سابق وصفه بالغاشم، الذي "جهل قيمة الأرض التي حكمها"، واستخدم "أبشع أدوات التعذيب ضد الشعب السوري". اضافة اعلان





وأشار الشرع إلى أن النظام السابق تسبب في مقتل نحو مليون شخص وهدم نحو مليوني منزل، مؤكّدًا أن الشعب السوري كان مضطرًا لتنظيم صفوفه وخوض معركة عسكرية توجت بانتصار أعاد حقوقه، وأن الإنجاز السوري الفريد دفع أطرافًا لمحاولة إثارة النعرات الطائفية سعياً لتقسيم البلاد.



وأكد الرئيس الشرع أن سوريا أصبحت اليوم "بلدًا يمثل فرصة للسلام والازدهار في المنطقة"، مشدّدًا على أن الحكاية السورية تمثل عبرة من معارك التاريخ بين الحق والباطل.