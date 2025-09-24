الشرع يروي مأساة سوريا أمام الأمم المتحدة ويؤكد فرص السلام في المنطقة

وأشار الشرع إلى أن النظام السابق تسبب في مقتل نحو مليون شخص وهدم نحو مليوني منزل، مؤكّدًا أن الشعب السوري كان مضطرًا لتنظيم صفوفه وخوض معركة عسكرية توجت بانتصار أعاد حقوقه، وأن الإنجاز السوري الفريد دفع أطرافًا لمحاولة إثارة النعرات الطائفية سعياً لتقسيم البلاد.
وأكد الرئيس الشرع أن سوريا أصبحت اليوم "بلدًا يمثل فرصة للسلام والازدهار في المنطقة"، مشدّدًا على أن الحكاية السورية تمثل عبرة من معارك التاريخ بين الحق والباطل.
