الأربعاء 2025-09-24 09:56 م
 

الشرع يروي مأساة سوريا أمام الأمم المتحدة ويؤكد فرص السلام في المنطقة

الشرع يروي مأساة سوريا أمام الأمم المتحدة ويؤكد فرص السلام في المنطقة
الشرع يروي مأساة سوريا أمام الأمم المتحدة ويؤكد فرص السلام في المنطقة
 
الأربعاء، 24-09-2025 08:18 م
الوكيل الإخباري-   ألقى الرئيس السوري أحمد الشرع كلمة أمام الأمم المتحدة، استعرض خلالها تاريخ معاناة سوريا تحت نظام سابق وصفه بالغاشم، الذي "جهل قيمة الأرض التي حكمها"، واستخدم "أبشع أدوات التعذيب ضد الشعب السوري".اضافة اعلان


وأشار الشرع إلى أن النظام السابق تسبب في مقتل نحو مليون شخص وهدم نحو مليوني منزل، مؤكّدًا أن الشعب السوري كان مضطرًا لتنظيم صفوفه وخوض معركة عسكرية توجت بانتصار أعاد حقوقه، وأن الإنجاز السوري الفريد دفع أطرافًا لمحاولة إثارة النعرات الطائفية سعياً لتقسيم البلاد.

وأكد الرئيس الشرع أن سوريا أصبحت اليوم "بلدًا يمثل فرصة للسلام والازدهار في المنطقة"، مشدّدًا على أن الحكاية السورية تمثل عبرة من معارك التاريخ بين الحق والباطل.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

فلسطين رابطة العالم الإسلامي ترحب بالبيان المشترك لمؤتمر حل الدولتين

انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن في التسعيرة الثانية

اقتصاد محلي انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن في التسعيرة الثانية

ماكرون يكشف عن تفاصيل خطة لإنهاء الحرب في القطاع

عربي ودولي ماكرون يكشف عن تفاصيل خطة لإنهاء الحرب في القطاع

ا

أخبار محلية مذكرة تفاهم لإقامة مشاورات سياسية بين الأردن وكولومبيا

ب

شؤون برلمانية الخشمان: كلمة الملكة رانيا جسدت الموقف الأردني في نصرة فلسطين

ل

منوعات دبي تدخل موسوعة غينيس بأغلى فنجان قهوة في العالم.. كم بلغ ثمنه؟

بيان صادر عن حزب الاتحاد الوطني

أخبار محلية بيان صادر عن حزب الاتحاد الوطني

ن

أخبار محلية وزير الشباب والقائم بأعمال السفارة الأميركية في الأردن يبحثان التعاون



 
 





الأكثر مشاهدة