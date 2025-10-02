الجمعة 2025-10-03 01:21 ص
 

بوتين يؤكد استعداد روسيا لإجراء تجارب نووية إذا لزم الأمر

الخميس، 02-10-2025 11:28 م

الوكيل الإخباري- صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن موسكو على علم باستعداد بعض الدول لإجراء تجارب نووية، مؤكدا أنه إذا أجرتها، فإن روسيا ستفعل الشيء نفسه.

وقال بوتين، خلال جلسة منتدى "فالداي" الدولي: "هناك من يستعد لإجراء هذه التجارب (النووية)، ونحن نرى ذلك ونعرفه، وإذا حدث ذلك فسنفعل الشيء نفسه".

وأوضح بوتين أن مستوى الحداثة في القوات الاستراتيجية الروسية أعلى من أي دولة نووية أخرى في العالم، مشيرا إلى أن عدد الرؤوس النووية على الغواصات في روسيا والولايات المتحدة متقارب.

وأضاف بوتين أنه "لا يمكن تجاهل الترسانات النووية لفرنسا وبريطانيا، لا سيما في ظل خطط باريس لتوفير مظلة نووية لأوروبا".


وألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، كلمة في الجلسة العامة للاجتماع السنوي الثاني والعشرين لمنتدى فالداي الدولي، حيث استمرت كلمته قرابة أربع ساعات، تطرق فيها إلى العديد من القضايا من بينها الأزمة الأوكرانية والحرب على غزة.


ويعد منتدى "فالداي" من أبرز المنصات التي يستخدمها الكرملين لعرض رؤيته الجيوسياسية، وينظر إلى مشاركة بوتين فيه سنويا فرصة للوقوف على معالم سياسة روسيا الخارجية وأولوياتها على الساحة الدولية.

RT

 
 
