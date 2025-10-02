تفاصيل جديدة حول الهجوم في مانشستر

وقالت شرطة مانشستر إنها تتعامل مع الهجوم على الكنيس اليهودي على أنه عمل إرهابي، وأوضحت أن المهاجم كان يرتدي سترة تبدو كأنها عبوة ناسفة، معبّرة عن اعتقادها أنها تعرف هوية المهاجم.
وقال لورانس تايلور - وهو أكبر مسؤول بمكافحة الإرهاب في بريطانيا - اليوم إن الضباط اعتقلوا شخصين وكثّفوا الدوريات في أنحاء البلاد.
وكانت الشرطة أعلنت في وقت سابق من اليوم الخميس مقتل شخصين وجرح ثلاثة في عملية دعس وطعن أمام كنيس في مانشستر (شمال غربي إنجلترا). وقالت في منشور على منصة "إكس" إن "عناصر من شرطة مانشستر الكبرى أطلقوا النار على شخص يُعتقد أنه الجاني"، مضيفة حينها أنه ليس بالإمكان في الوقت الراهن تأكيد وفاته لوجود أشياء مشبوهة بحوزته.
وأعلنت أيضًا أن وحدة لتعطيل المتفجرات تعمل في المكان، مؤكدة أن الإصابات لدى الثلاثة الجرحى "خطرة". وقال شاهد عيان إن الشرطة وجهت تحذيرين للمشتبه به فلم يستجب لهما، فأطلق الضباط النار عليه.
ووفق ما نقلته صحيفة الغارديان عن مصادر، فإن شرطة مكافحة الإرهاب وجهاز الأمن البريطاني انضما إلى التحقيق في عملية الطعن. كما ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن رئيس الوزراء كير ستارمر قرر العودة من قمة أوروبية في كوبنهاغن عقب الحادثة، وتوجه فور وصوله إلى داونينغ ستريت لترؤس اجتماع طارئ للجنة الطوارئ الحكومية.
وفي ختام الاجتماع شدد رئيس الوزراء البريطاني على ضرورة القضاء على تزايد كراهية اليهود، ووعد بتوفير الأمن للمجتمع اليهودي. وقبل ذلك عبر ستارمر عن الفزع البالغ إزاء الهجوم، مضيفًا أن وقوع هذا الهجوم في يوم احتفال ديني يهودي وهو يوم الغفران (يوم كيبور) يجعل الأمر "مفزعًا أكثر".
ومن جهتها، نددت السفارة الإسرائيلية في لندن بالهجوم ووصفته في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه "شنيع ومحزن للغاية".
الجزيرة
