الصومال يعلن رسميا انتهاء أزمته مع إثيوبيا

الوكيل الإخباري- أعلن وزير خارجية الصومال أحمد معلم فقي، اليوم الخميس، حل الصراع بين بلاده وإثيوبيا، مشيرا إلى "النضج الدبلوماسي المتزايد" لدى الصومال والذي مكنه من تحقيق هذا الاختراق.

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