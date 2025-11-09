الصين تعلّق حظر تصدير مواد مستخدمة في الرقائق الإلكترونية إلى الولايات المتحدة

وذكرت الوزارة في بيان أنه سيتم تعليق القيود على تصدير سلع ذات الاستخدام المزدوج مرتبطة بالغاليوم والأنتيمون والجرمانيوم حتى 27 تشرين الثاني 2026.
-
أخبار متعلقة
-
الفلبين تجلي 100 ألف شخص مع اشتداد قوة الإعصار "فونج وونج"
-
حليب الأطفال المسمم يثير القلق في 10 ولايات أميركية
-
زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأميركي: محادثات إنهاء الإغلاق الحكومي تبدو واعدة
-
الرئيس السوري يصل إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية
-
رجل يفتح النار على عملاء حرس الحدود في شيكاغو
-
سوريا تنفذ عمليات استباقية ضد خلايا تنظيم داعش
-
مصر .. اعتماد اسم العاصمة الجديدة للبلاد
-
6 قتلى و 750 مصابا ودمار كلي بزوبعة جنوب البرازيل