الصين تعلّق حظر تصدير مواد مستخدمة في الرقائق الإلكترونية إلى الولايات المتحدة

الوكيل الإخباري- علّقت الصين الحظر المفروض على تصدير بعض المكوّنات الرئيسة المستخدمة في صناعة أشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة، بحسب ما أعلنت وزارة التجارة في بكين الأحد.





وذكرت الوزارة في بيان أنه سيتم تعليق القيود على تصدير سلع ذات الاستخدام المزدوج مرتبطة بالغاليوم والأنتيمون والجرمانيوم حتى 27 تشرين الثاني 2026.