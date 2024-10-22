 
الثلاثاء 2024-10-22 09:25 ص
 
 

المؤبد لأعضاء من جماعة "أبو سياف" بعد اختطافهم سياحاً في الفلبين

جماعة أبو سياف الفلبينية - (أرشيفية)
جماعة أبو سياف الفلبينية - (أرشيفية)
الثلاثاء، 22-10-2024 09:22 ص
الوكيل الإخباري-   أصدرت محكمة فلبينية أحكاما بالسجن مدى الحياة بحق 17 مسلحا بعد إدانتهم بخطف21 شخصا للحصول على فدية، من بينهم سياح أوروبيون وعمال آسيويون، من منتجع للغوص في ماليزيا قبل أكثر من عقدين، حسبما قال مسؤولون أمس الاثنين.اضافة اعلان


وينتمي المسلحون الفلبينيون إلى جماعة "أبو سياف" وهي جماعة صغيرة ولكنها تتسم بالعنف.

وقالت وزارة العدل في مانيلا إن من بين الذين أدانتهم المحكمة الإقليمية في مدينة تاجويج، إحدى ضواحي العاصمة، اثنان من زعماء جماعة أبو سياف وهما هيلاريون سانتوس وريديندو ديلوسا، اللذين أدرجتهما الأمم المتحدة على قائمتها السوداء للإرهاب.

وقال مسؤولون في وزارة العدل إن الحكم صدر بحق المسلحين الـ17 بالسجن مدى الحياة مع إمكانية العفو عنهم بعد 30 عاما.

وفي أبريل/نيسان عام 2000، توجه مسلحو جماعة أبو سياف ببنادق هجومية آلية ومناجل بالقوارب السريعة من معاقلهم في غابات بجنوب الفلبين وشنوا هجوما على جزيرة سيبادتان وهي منتجع للغوص في ماليزيا المجاورة، حيث خطفوا 21 سائحا غربيا وعمال المنتجع تحت تهديد السلاح.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن عمليات خطف السياح الأجانب شملت إلى جانب زوجين ألمان، فيرنر وريناته فاليرت وابنهما مارك /26 عاما/ ، خطف اثنين من فنلندا، واثنين من جنوب أفريقيا، واثنين من فرنسا، ولبناني واحد، بالإضافة إلى 11 آخرين.

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