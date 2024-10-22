المؤبد لأعضاء من جماعة "أبو سياف" بعد اختطافهم سياحاً في الفلبين

وينتمي المسلحون الفلبينيون إلى جماعة "أبو سياف" وهي جماعة صغيرة ولكنها تتسم بالعنف.
وقالت وزارة العدل في مانيلا إن من بين الذين أدانتهم المحكمة الإقليمية في مدينة تاجويج، إحدى ضواحي العاصمة، اثنان من زعماء جماعة أبو سياف وهما هيلاريون سانتوس وريديندو ديلوسا، اللذين أدرجتهما الأمم المتحدة على قائمتها السوداء للإرهاب.
وقال مسؤولون في وزارة العدل إن الحكم صدر بحق المسلحين الـ17 بالسجن مدى الحياة مع إمكانية العفو عنهم بعد 30 عاما.
وفي أبريل/نيسان عام 2000، توجه مسلحو جماعة أبو سياف ببنادق هجومية آلية ومناجل بالقوارب السريعة من معاقلهم في غابات بجنوب الفلبين وشنوا هجوما على جزيرة سيبادتان وهي منتجع للغوص في ماليزيا المجاورة، حيث خطفوا 21 سائحا غربيا وعمال المنتجع تحت تهديد السلاح.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن عمليات خطف السياح الأجانب شملت إلى جانب زوجين ألمان، فيرنر وريناته فاليرت وابنهما مارك /26 عاما/ ، خطف اثنين من فنلندا، واثنين من جنوب أفريقيا، واثنين من فرنسا، ولبناني واحد، بالإضافة إلى 11 آخرين.
العربية
-
أخبار متعلقة
-
عراقجي: إيران مستعدة لأي حرب
-
رحى الخلافات تدور بين وزراء إسرائيليين ورئيس الأركان .. ما القصة ؟
-
إطلاق 20 صاروخ "نوعي" من لبنان باتجاه ضواحي تل أبيب
-
بسبب دعمهم لفلسطين .. اعتقال 11 متظاهرا في جامعة مينيسوتا الأمريكية
-
"تعديل" في مطار بيروت بعد غارة إسرائيلية قريبة منه
-
استشهاد 4 أشخاص بضربة إسرائيلية قرب مستشفى حكومي في بيروت
-
مفوضية الاتحاد الأوروبي تعلن دعم الأونروا بـ 16 مليون يورو
-
16 شهيدا و22 جريحا في غارات إسرائيلية على لبنان