السيادة الأردنية واستعادة الباقورة والغمر يتصدران منصات التواصل في الأردن

الوكيل الإخباري- تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي في الأردن مع الذكرى السادسة لاستعادة أراضي الباقورة والغمر في العاشر من تشرين الثاني عام 2019.



وشكّل الحدث آنذاك علامة فارقة في مسيرة الأردن وسيادته الوطنية، بعدما أعلن جلالة الملك عبدالله الثاني إنهاء العمل بملحقي اتفاقية السلام التي كانت تمنح الاحتلال الإسرائيلي استخدام تلك الأراضي.

pic.twitter.com/h4E3hr0IBt #سيادة_اردنية #مع_القائد اليوم هو ذكرى السادسة على استعادة منطقتي الغمر والباقورة من يد الاحتلال الصهيوني. #ذكرى_الباقوره_والغمر November 10, 2025



وتصدر وسمي #السيادة_الأردنية و#استعادة_الباقورة_والغمر منصة "اكس"، حيث عبّر الأردنيون عن اعتزازهم باستعادة أراضٍ رويت بدماء الأجداد وسُيّجت بتضحيات الآباء، مؤكدين أن القرار كان ترجمة حقيقية لشعار "الأرض للأردنيين والسيادة لا تستعار".



pic.twitter.com/Dx0RPXUi58 #سيادة_اردنية #مع_القائد ست سنوات مضت على يوم خالد في ذاكرة الوطن يوم استعاد فيه الأردن أرضه الطاهرة في الغمر و الباقورة لتكتب صفحة جديدة من الكبرياء الوطني. إنها ذكرى تؤكد أن الأرض لا تنسى وأن إرادة الأردنيين باقية كشمس تشرق على تراب الوطن🇯🇴🫡 #ذكرى_الباقوره_والغمر November 10, 2025



وعبروا عن فخرهم بذكرى عودة أراضي الباقورة والغمر إلى حضن الوطن، معتبرين أنه قرار وطني جسّد ثبات موقف الأردن وقوته وأن سيادة المملكة خط أحمر لا تهاون فيه ولا يقبل المساومة.