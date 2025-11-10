الإثنين 2025-11-10 08:42 م
 

السيادة الأردنية واستعادة الباقورة والغمر يتصدران منصات التواصل في الأردن

الإثنين، 10-11-2025 08:26 م

الوكيل الإخباري- تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي في الأردن مع الذكرى السادسة لاستعادة أراضي الباقورة والغمر في العاشر من تشرين الثاني عام 2019.

وشكّل الحدث آنذاك علامة فارقة في مسيرة الأردن وسيادته الوطنية، بعدما أعلن جلالة الملك عبدالله الثاني إنهاء العمل بملحقي اتفاقية السلام التي كانت تمنح الاحتلال الإسرائيلي استخدام تلك الأراضي.

وتصدر وسمي #السيادة_الأردنية و#استعادة_الباقورة_والغمر منصة "اكس"، حيث عبّر الأردنيون عن اعتزازهم باستعادة أراضٍ رويت بدماء الأجداد وسُيّجت بتضحيات الآباء، مؤكدين أن القرار كان ترجمة حقيقية لشعار "الأرض للأردنيين والسيادة لا تستعار".

 


وعبروا عن فخرهم بذكرى عودة أراضي الباقورة والغمر إلى حضن الوطن، معتبرين أنه قرار وطني جسّد ثبات موقف الأردن وقوته وأن سيادة المملكة خط أحمر لا تهاون فيه ولا يقبل المساومة.

 

 

 

 

 
 
