انفجار كبير جراء مخلفات حرب قرب مطار دمشق الدولي

وأضافت أنه جرى ذلك في منطقة تبعد أكثر من 20 كيلومتراً عن المطار.
كما أكدت الهيئة أن الأوضاع في مطار دمشق الدولي آمنة تماما. وأن حركة الملاحة الجوية مستمرة بشكل طبيعي ومنتظم دون أي تأثير.
