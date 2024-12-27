باكو: دلائل تشير إلى تعرض الطائرة المنكوبة لهجوم خارجي

الوكيل الإخباري- أكد وزير النقل الأذربيجاني رشاد نبييف أن حطام الطائرة التي سقطت بالقرب من مدينة أكتاو بالإضافة إلى إفادات شهود العيان تدل على تعرضها لتدخل خارجي أدى إلى الحادثة المأساوية.



وأوضح وزير التنمية والنقل الأذربيجاني، رشاد نبييف، للصحفيين أن حطام طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية في رحلة باكو - غروزني، وأقوال الشهود تعطي أسبابا للقول بأن الطائرة التي تحطمت بالقرب من أكتاو في كازاخستان تعرضت لتدخل خارجي.



وأضاف نبييف أن الاستنتاجات الأولية التي توصل إليها الخبراء، أكدت وجود تدخل خارجي، والتحقيقات ستحدد نوعية السلاح الذي تسبب في إصابة الطائرة المدنية، وستكشف التحقيقات أيضا ما إذا كانت الطائرة قد منحت الإذن بالهبوط الاضطراري والغرض منه، كما سيتم توضيح مسألة انقطاع الاتصال بالنظام العالمي لتحديد المواقع "GPS" بعد تقديم الأدلة، حسب قوله.



وقال وزير النقل الأذربيجاني إن الركاب الناجين من الحادث، أبلغوا عن سماع صوت انفجار أثناء تحليقهم فوق العاصمة الشيشانية غروزني.



وأشار إلى أن إحدى المضيفات تعرضت إلى إصابة في ذراعها، ويتضح من اللقطات المصورة أن إحدى المضيفات أصيبت بجروح في ذراعها وساقها، بالإضافة إلى ذلك، تظهر على جناح الطائرة آثار ثقوب، وداخل الطائرة هناك أضرار وعلامات من أجسام مختلفة مقطوعة، وأشار أيضا إلى أن الركاب الروس المصابون أفادوا بأنهم سمعوا ثلاثة انفجارات فوق غروزني، ووفقا لهم، فإن أصوات الانفجارات جاءت من الخارج، وبعد ذلك اصطدم شيء بالطائرة.

اضافة اعلان