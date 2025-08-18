برسالة من زوجته .. زيلينسكي "كسر الجليد" مع ترامب

ورغم رمزية الخطوة، إلا أنها ربما لعبت دورًا مهمًا في دفع الرئيس الأميركي إلى تقديم بعضٍ من أقوى تصريحاته حتى الآن بشأن دعم بلاده لأوكرانيا، مؤكِّدًا أن الولايات المتحدة لن تتخلى عنها.
وعندما سُئل عمّا إذا كان اللقاء بحاجة إلى التوصّل إلى حل فوري، قال ترامب: "لن تكون نهاية الطريق. الأمر لم ينتهِ بعد".
وأشار ترامب بوضوح إلى أن مسؤولية قيادة جهود السلام تقع بالدرجة الأولى على عاتق الدول الأوروبية، لكنه شدّد في الوقت ذاته على استمرار الدور الأميركي في دعم أوكرانيا.
وأضاف: "أوروبا هي خط الدفاع الأول، لأنّها موجودة ميدانيًا… لكننا سنقدّم لهم الدعم. وسنكون مشاركين أيضًا".
وألمح زيلينسكي إلى استعداده للمشاركة في اجتماع ثلاثي مع الرئيسين الأميركي والروسي، دونالد ترامب وفلاديمير بوتين، للتفاوض بشأن إنهاء الحرب.
وأكد زيلينسكي حرصه على إنهاء الحرب وإحلال الأمن قبل إجراء انتخابات، مطالبًا واشنطن بتعزيز جيشه بالأسلحة والتدريب.
سكاي نيوز
