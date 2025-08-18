الإثنين 2025-08-18 10:34 م
 

برسالة من زوجته .. زيلينسكي "كسر الجليد" مع ترامب

رسالة زوجة زيلينسكي
رسالة زوجة زيلينسكي
 
الإثنين، 18-08-2025 10:15 م
الوكيل الإخباري-  حمل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رسالة من زوجته موجَّهة إلى السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب، قدّمها للرئيس الأميركي دونالد ترامب قبيل انطلاق لقائهما في البيت الأبيض، وهو ما بدا أنه ساهم في تهيئة أجواء أكثر ودّية ورسمية لهذا الاجتماع البارز.اضافة اعلان


ورغم رمزية الخطوة، إلا أنها ربما لعبت دورًا مهمًا في دفع الرئيس الأميركي إلى تقديم بعضٍ من أقوى تصريحاته حتى الآن بشأن دعم بلاده لأوكرانيا، مؤكِّدًا أن الولايات المتحدة لن تتخلى عنها.

وعندما سُئل عمّا إذا كان اللقاء بحاجة إلى التوصّل إلى حل فوري، قال ترامب: "لن تكون نهاية الطريق. الأمر لم ينتهِ بعد".

وأشار ترامب بوضوح إلى أن مسؤولية قيادة جهود السلام تقع بالدرجة الأولى على عاتق الدول الأوروبية، لكنه شدّد في الوقت ذاته على استمرار الدور الأميركي في دعم أوكرانيا.

وأضاف: "أوروبا هي خط الدفاع الأول، لأنّها موجودة ميدانيًا… لكننا سنقدّم لهم الدعم. وسنكون مشاركين أيضًا".

وألمح زيلينسكي إلى استعداده للمشاركة في اجتماع ثلاثي مع الرئيسين الأميركي والروسي، دونالد ترامب وفلاديمير بوتين، للتفاوض بشأن إنهاء الحرب.

وأكد زيلينسكي حرصه على إنهاء الحرب وإحلال الأمن قبل إجراء انتخابات، مطالبًا واشنطن بتعزيز جيشه بالأسلحة والتدريب.

سكاي نيوز
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية جمعيات في عجلون توقع اتفاقيات تعاون ضمن مشروع تمكين الأردن

رئيس جامعة عجلون الوطنية يزور نقابة الصحفيين

أخبار محلية رئيس جامعة عجلون الوطنية يزور نقابة الصحفيين

رسالة زوجة زيلينسكي

عربي ودولي برسالة من زوجته .. زيلينسكي "كسر الجليد" مع ترامب

ىت

أخبار محلية جرش: افتتاح معرض الفن التشكيلي تحت شعار رؤية مستقبلية

مركز الأميرة بسمة للتنمية يطلق برنامج بناء القدرات للموظفين في جرش

أخبار محلية مركز الأميرة بسمة للتنمية يطلق برنامج بناء القدرات للموظفين في جرش

ن

أخبار محلية وزارة الشباب تشارك في ورشة عمل بمناسبة اليوم العالمي الخاص بهم

ط

عربي ودولي زيلينسكي: الأسلحة الأمريكية جزء من الضمانات الأمنية بالنسبة لأوكرانيا

موسكو: نأمل في أن يسهم لقاء ترامب وزيلينسكي في مواصلة مسيرة سلام طويل الأمد

عربي ودولي موسكو: نأمل في أن يسهم لقاء ترامب وزيلينسكي في مواصلة مسيرة سلام طويل الأمد



 
 





الأكثر مشاهدة