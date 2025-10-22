روسيا تجري تدريبات نووية ضخمة.. وبوتين يشرف شخصيا عليها

الوكيل الإخباري- أفاد الكرملين أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أشرف شخصيا على تدريبات للقوات النووية الإستراتيجية الروسية البرية والبحرية والجوية لاختبار جاهزيتها، موازاة مع تكثيف موسكو هجماتها على أوكرانيا وإعلانها السيطرة على مناطق جديدة.

كما أفاد أنّ التدريب تضمّن إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات، وإطلاق صاروخ باليستي من طراز "سينيفا" من طراد نووي في بحر بارنتس. وشاركت في التمرين طائرات إستراتيجية أطلقت صواريخ كروز جوية.



وأكد الكرملين أنّ جميع مهام التدريب أنجزت بنجاح، وأنّ هدف التمرين أيضا اختبار جاهزية أنظمة القيادة والسيطرة العسكرية.



وكان حلف شمال الأطلسي (ناتو) بدأ مناوراته النووية السنوية في وقت سابق من الشهر الجاري، بمشاركة نحو 60 طائرة من 13 دولة، بينها مقاتلات من طراز "إف-35 إيه" وقاذفات "بي-52"، ضمن تدريبات "ستيدفاست نون" التي تستضيفها بلجيكا وهولندا.