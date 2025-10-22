"الأشغال" تباشر صيانة الطريق الحيوي لمركز زوار جرش

وقالت مديرة أشغال جرش، المهندسة إخلاص الخشاشنة، إن قيمة العطاء تبلغ 209 آلاف دينار، وإن مدة التنفيذ تستغرق نحو 30 يومًا، مشيرة إلى أن أعمال الصيانة تشمل قشط الخلطة الإسفلتية القائمة وإعادة تعبيد الطريق بخلطة بازلتية جديدة إلى جانب إنشاء جزيرة وسطية وتجهيز الطريق بعناصر السلامة العامة والشواخص المرورية.
وأضافت أن المشروع سينفذ على مرحلتين، حيث تبدأ الأولى من إشارة مركز الزوار إلى دوار القيروان بطول نحو 1100 متر، فيما تشمل الثانية الطريق من إشارة المؤسسة العسكرية باتجاه مبنى المحافظة بطول يقارب 400 متر، مشيرة إلى أنه سيجري التنسيق مع الجهات المعنية لإجراء تحويلات مرورية مؤقتة إذا لزم الأمر، حفاظاً على سلامة المواطنين وانسيابية الحركة خلال فترة العمل.
وأكدت الخشاشنة أن صيانة هذا الطريق الحيوي تأتي ضمن الجهود المستمرة لتطوير شبكة الطرق في محافظة جرش ورفع مستوى السلامة المرورية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والزوار بما يعكس التزام الوزارة بتحسين البنية التحتية ومواكبة حركة التنمية في المحافظة.
