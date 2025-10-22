الأربعاء 2025-10-22 11:34 م
 

الترخيص المتنقل في بلدية شرحبيل غدا

الترخيص المتنقل في بلدية شرحبيل غدا
الترخيص المتنقل في بلدية شرحبيل غدا
 
الأربعاء، 22-10-2025 10:47 م
الوكيل الإخباري-  تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية شرحبيل بن حسنة في لواء الأغوار الشمالية غربي إربد، يوم غد الخميس، برنامجا لتقديم خدمات الترخيص المتنقل ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".اضافة اعلان


ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد في ساحة مبنى البلدية بمنطقة أبو سيدو، من الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في المنطقة.

وتأتي هذه الخدمة ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، بهدف التسهيل على المواطنين، وتتضمن تقديم خدمات إصدار وتجديد رخصة السائقين والمركبات، ودفع الرسوم، ونقل الملكية، وغيرها من الخدمات.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

انطلاق منتدى إشبيلية الدولي لمعالجة أزمة الديون

عربي ودولي انطلاق منتدى إشبيلية الدولي لمعالجة أزمة الديون

ل

أخبار محلية البترا تستقبل وفدًا إعلاميًا بريطانيًا ضمن جولة سياحية ترويجية

ب

أخبار محلية إغلاق مقلع حجري في منطقة دحوس بكفرنجة

حريق في عمارة بشارع الحصن بإربد يودي بحياة سيدة وإصابة اثنتين

أخبار محلية حريق في عمارة بشارع الحصن بإربد يودي بحياة سيدة وإصابة اثنتين

الأردن وسويسرا يؤكدان الحرص المشترك على توطيد التعاون الثنائي

أخبار محلية الأردن وسويسرا يؤكدان الحرص المشترك على توطيد التعاون الثنائي

ا

شؤون برلمانية كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية تفتح ملفات التعليم وتطالب بإصلاحات جذرية

الترخيص المتنقل في بلدية شرحبيل غدا

أخبار محلية الترخيص المتنقل في بلدية شرحبيل غدا

ل

أخبار محلية "الأشغال" تباشر صيانة الطريق الحيوي لمركز زوار جرش



 
 





الأكثر مشاهدة